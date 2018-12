Ulsnis : Tango-Klänge in der Kirche

Das Hamburg Tango Trio spielt am 1. Januar ein Neujahrskonzert mit Tango-Musik in der Ulsnisser Kirche.

28. Dezember 2018, 16:58 Uhr

Wir schon im Vorjahr gibt das Hamburg Tango Trio am 1. Januar ab 17 Uhr ein Neujahrskonzert in der Kirche zu Ulsnis. Das Trio besteht aus den international renommierten Tango-Musikern Aneta Pajek, Bandoneon-Virtuosin aus Polen, dem argentinischen Sänger Caio Rodriguez aus Buenos Aires, der in allen Tango-Metropolen in weltweit führenden Tango-Orchestern auftritt und in diesem Trio auch Gitarre spielt, sowie Tango-Geiger und Komponist Hans-Christian Jaenicke, der bei den Ulsnisser Neujahrskonzerten schon mit dem Duo Diagonal und dem Flutterband Trio gespielt hat. Der Eintritt beträgt 9,50 Euro. In der Pause werden Erfrischungen angeboten.