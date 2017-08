Schleswig : „Tandemgeflüster“ im Outsider-Museum

vergrößern 1 von 1 Foto: M. Jäger 1 von 1

Die Vorbereitungen für die Eröffnung der Ausstellung „Tandemgeflüster“ im Museum für Outsiderkunst (Stadtweg 57) laufen auf Hochtouren. Und nicht nur Galeristin Barbara Leonard ist fleißig dabei, sondern auch einige der ausstellenden Künstler trifft man dort an. Das Besondere an der Präsentation, die morgen um 19 Uhr eröffnet wird, sind nicht nur die Bilder, sondern das Konzept, das hinter ihnen steht. Denn an diesem Projekt haben mehrere Menschen mit und ohne Behinderung jeweils zu zweit zusammengearbeitet.

In jedem „Tandem“ wurde über mehrere Monate ein Skizzenheft hin- und hergeschickt, in das beide regelmäßig hineingemalt, -geklebt und -gezeichnet haben. Die Idee kam von Renate Frerichs, die das Projekt 2014 ins Leben rief: „Das gegenseitige Austauschen soll den teilnehmenden Künstlern dabei helfen, durch den Anderen etwas über sich selbst zu lernen“, sagt sie.

Wer einen Blick in die Skizzenhefte wirft, erkennt sogleich, was sie damit meint: In der Zeit der Zusammenarbeit veränderten sich hier und da diverse Stile und Details. Es wurde künstlerisch aufeinander eingegangen, und Ideen vom Partner wurden in eigenen Arbeiten verwendet.

Die gehörlose Künstlerin Isabell Maciolek hat mit ihrer Partnerin Ruth Habermehl eine besondere Entwicklung erlebt. Frerichs erzählt über sie: „Isabelle malt immer recht formgetreu und Dinge, die zueinander passen. Doch seit sie im Austausch mit Ruth steht, fängt sie an, beispielsweise Collagen in ihre Bilder miteinzubauen und findet großen Gefallen daran.“ Das „Tandem“-Projekt trägt bei seinen Teilnehmern also Früchte, und auch bei den Besuchern kommt es gut an. Bereits zwei Ausstellungen hat es gegeben, in Schleswig findet nun die dritte statt, bei der man sich bis zum 28. Oktober von den rund 40 Werken inspirieren lassen kann. Mit einem krönenden Abschluss soll 2018 dann in Herne das Projekt noch einmal in großer Form beendet werden.

von Marieke Jäger

erstellt am 30.Aug.2017 | 18:52 Uhr