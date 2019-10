Ferienprojekt in Schleswig : „Talentcampus“ an der Dannerwerkschule

Obwohl die finanzielle Förderung des Bundes fehlte: 87 Schüler beteiligten sich am Ferienprogramm in der Dannewerkschule.

Avatar_shz von Maike Krabbenhöft

20. Oktober 2019, 18:57 Uhr

Schleswig | Filme drehen, Raketen in den Himmel schießen, das Morsealphabet lernen: Solche Aktionen bietet der „Talentcampus“ an der Dannewerkschule seit 2012 zweimal jährlich kostenlos für Schüler an. Diesen Herbst wäre das Projekt allerdings fast ausgefallen, da die Finanzierung durch das Bundesförderprogramm „Kultur macht stark“ wegfiel. „Die Richtlinien sind so aufwendig geworden, dass wir es als Schule nicht mehr leisten können“, so Rektorin Andrea Schönberg.

Doch die sieben Kursleiter wollten ihre Projekte unbedingt anbieten und verzichteten kurzerhand auf ihr Honorar. Zudem haben sie die Kräfte gebündelt „und spontan von vielen Seiten Hilfe bekommen“, freute sich Schönberg. Neue Förderer waren die Stadt Schleswig, der Friedrichsberger Bürgerverein, der DRK-Kreisverband Schleswig-Flensburg, Edeka Jensen und Rewe. Auch das Jugendzentrum, schon früher Kooperationspartner, „hat von Anfang an geholfen“, betonte sie.

Kurz vor den Herbstferien stand der Name für das fünftägige Projekt fest: „Ferien auf dem Friedrichsberg“. Binnen zwei Wochen meldeten sich 87 Mädchen und Jungen zwischen neun und 14 Jahren an, um Putzroboter aus Zahnbürsten zu basteln, Trampolin zu springen, Futterhäuser für Vögel zu bauen oder Brot zu backen. Jeder Tag begann mit einem von Nicole Winter organisierten Frühstück.

In Olaf Emckes „Raketen- und Roboterwerkstatt“ bauten 15 Schüler aus Plastikeimer, Abstandssensor, Servomotor, Mikrocontroller, Kabeln und Batterie einen Müllschlucker mit automatischem Einwurfsystem. Lilly (9) hat ihren Müllschlucker zum Einhorn dekoriert, Kilian (11) verwendete Leuchtband und Federn. „Es war cool und hat Spaß gemacht“, meinte er. „Nebenbei lernen die Kinder eine Menge über Physik und Elektronik“, sagte Emcke, zudem „wissen sie nun, wie man lötet“.

Finya Scherer berichtete bei der Abschlussveransdtaltung, wie die Jungs in ihrem Kurs ein eigenes Monopoly-Spiel auf Basis eines Videospiels gebastelt haben. Mathies Lausen erzählte von der Gartengestaltung, wo sie bei Wind und Wetter bei der Arbeit gewesen seien. Hobbyfunker Dieter Flemming demonstrierte mit Schülern die alte Morsetechnik, indem sie sich live das Wort „Einhorn“ übermittelten.

Beim Projekt des Jugendzentrums ging es um die sinnvolle Nutzung von Handys und Tablets. „Es wurden Trailer und Stop-Motion Filme gedreht, bei denen die Figuren für jede Szene einen Zentimeter weitergeschoben wurden“, erzählte Torben Hansen. Die Schüler hatten sich Geschichten ausgedacht und alle Requisiten besorgt, darunter selbstgenähte Capes für Getränkeflaschen, die so zu Superhelden wurden. Die Ergebnisse der Backgruppe von Gudrun Witt konnten probiert werden: Quarkplätzchen, Kürbiskernbrot, Marmelade.

Am Ende versammelte Markus Nahs, der den Sportkurs organisiert hat, die Schüler um sich und meinte: „Wenn man erreicht, die Kinder glücklich zu machen, ist das die beste Bezahlung, die es gibt“.

Vereine, Institutionen und Einzelpersonen, die Lust haben, bei dem Projekt mitzumachen, könnten sich bei der Schule melden, schloss Rektorin Andrea Schönberg.