Maasholm : Tag der Seenotretter

An der Veranstaltung am kommenden Sonntag werden Bergungsübungen mit dem Boot „Hellmuth Manthey“ und einem Hubschrauber gezeigt.

von shz.de

23. Juli 2019, 09:37 Uhr

Maasholm | Bei den sommerlichen Veranstaltungen in der Gemeinde Maasholm darf der „Tag der Seenotretter“ nicht fehlen. Wiederum in Regie der 15-köpfigen Freiwilligen-Crew der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) mit Vormann Steffen Ottsen an der Spitze beginnt dieser am Sonntag, 28. Juli, um 10 Uhr. Im Blickpunkt steht dabei das vor gut einem Jahr in Dienst gestellte Rettungsboot „Hellmuth Manthey“. Für 12 Uhr ist im Hafen eine Übung „Person über Bord“ vorgesehen, bei der die Mannschaft eine Person aus dem Wasser rettet. Gegen 13.15 Uhr schließt sich an der Westseite des Hafens eine weitere Rettungsübung an – voraussichtlich mit dem Rettungshubschrauber „Seaking“ und dem Rettungskreuzer „Fritz Knack“ aus Olpenitz. Dann gilt es, Personen von einer Rettungsinsel zu bergen. Und um 14.30 Uhr folgt noch eine Rettungsübung mit der „Hellmuth Manthey“. Dabei wird im Hafen eine Person von einer havarierten Segelyacht geborgen.

Während des gesamten „Tages der Seenotretter“, der bis 17 Uhr dauern wird, ist für das leibliche Wohl der Besucher gesorgt. An der Veranstaltung teilnehmen werden auch die Feuerwehr der Gemeinde und der DRK-Rettungsdienst.