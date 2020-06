Silberstedt : Tag der Schulfreunde: Astrid Faulbrück und Silke Jöns sind seit der Grundschulzeit befreundet

Astrid Faulbrück und Silke Jöns haben auch nach über 50 Jahren immer noch regelmäßig Kontakt.

Avatar_shz von Tina Ludwig

24. Juni 2020, 17:28 Uhr

Silberstedt/Kreta | Wie genau sie sich kennengelernt haben, wissen Astrid Faulbrück (55) und Silke Jöns (55) nicht mehr. „Unsere älteren Brüder waren befreundet, es kann sich daraus ergeben haben“, sagt Astrid Faulbrück. Damals war den beiden Silberstedterinnen jedenfalls noch nicht bewusst, dass an jenem Tag eine enge Freundschaft beginnen würde, die auch über 50 Jahre später immer noch besteht. Auch wenn Astrid Faulbrück schon lange nicht mehr in Silberstedt wohnt, sondern mit ihrem Mann in Heraklion auf Kreta lebt – der Kontakt der Freundinnen, die seit der Grundschulzeit unzertrennlich sind, ist nie abgebrochen. Darauf sind sie besonders am heutigen Tag der Schulfreunde stolz.

Die beiden haben viel gemeinsam erlebt. „Wir wollten unbedingt zusammen eingeschult werden, obwohl Silke ein knappes Jahr älter ist“, erinnert sich Astrid Faulbrück. Ihre Eltern erfüllten ihr den Wunsch und ließen sie schon mit fünf Jahren die Schulbank drücken. „Während der Grundschulzeit gingen wir in eine Klasse und saßen nebeneinander“, erzählt Silke Jöns, deren Familie direkt neben Astrid Faulbrücks Großeltern wohnte. Auch die meiste Zeit auf der weiterführenden Schule verbrachten sie in einer Klasse.

Doch danach trennten sich die Wege der Schulfreundinnen. Astrid Faulbrück zog es nach ihrer Ausbildung als Bürokauffrau in die Ferne, erst nach Kiel und Hamburg, später nach Kreta und Irland. „Silke stand damals mitten in der Nacht auf, um sich von mir zu verabschieden“, erinnert sich die 55-Jährige an jenen Tag, als sie zur griechischen Insel aufbrach. Da es kein Internet gab, schrieben sich die Freundinnen Briefe. In Irland lernte Astrid Faulbrück einige Jahre später ihren Mann kennen – „im Raucherzimmer auf der Arbeit“, sagt sie. Nun lebt das Paar auf Kreta, wo es vor allem das schöne Wetter genießt.

Silke Jöns begann eine Ausbildung zur Verwaltungsfachangestellten, blieb in der Heimat und wurde Mutter von zwei Kindern. „Mein Mann und ich leben auf einem landwirtschaftlichen Betrieb, den unser Sohn einmal übernehmen wird“, erzählt sie. Ihre Freundin habe sie schon länger nicht mehr gesehen, doch „wir schreiben uns regelmäßig über Facebook und Whatsapp“. Noch immer haben die Zwei eine enge Bindung und Silke Jöns erzählt begeistert, dass ihre Tochter ihre Freundin einmal in Irland besuchen durfte. „Das war schön.“

Beide erinnern sich heute noch gerne an ihre Kindheit und Jugend in Silberstedt – an die verbotenen Ausflüge in den Wald, die Grillpartys und Schützenfeste und das Zeltlager in Tydal. „Mit Silke kann man Pferde stehlen“, beschreibt Astrid Faulbrück die Beziehung zu ihrer Freundin. „Als Kinder haben wir oft im Garten von meiner Oma gezeltet und haben einiges angestellt“, fügt sie hinzu. Silke Jöns erzählt lachend: „Manchmal hatten wir nachts im Zelt Angst, dann mussten wir ins Haus geholt werden.“

Wenn die Schulfreundinnen sich heute sehen, gehen sie gerne zusammen in Flensburg shoppen. „Silke lässt sich nicht zweimal fragen, wenn ich sie zu einem Shoppingtrip einlade“, sagt Astrid Faulbrück fröhlich. Schon jetzt freut sie sich auf den nächsten Einkaufsbummel in der Heimat. Doch wann der sein wird, steht in den Sternen. „Wir wissen nicht, wann wir uns wiedersehen“, sagt Astrid Faulbrück, „aber es wird sich sicher irgendwann etwas ergeben.“