Open Air : Taarstedter rocken mit „Dog Eat Dog“

Bereits zum sechsten Mal findet an diesem Sonnabend das Taarstedt Open Air statt. Doch auch wenn Veranstalter Arne Eggert mittlerweile auf viel Erfahrung zurückblicken kann, kann von Routine nicht die Rede sein. Denn mit der gewachsenen Professionalität wird auch das Line-Up internationaler.

In diesem Jahr wagt der Inhaber einer Taarstedter Dachdeckerei den musikalischen Sprung über den Teich. Mit der Band „Dog Eat Dog“ wurde erstmalig eine amerikanische Band als Top Act verpflichtet. „Das Dokument, in dem die Anforderungen der Band gelistet sind, hat es schon in sich. Aber wir kriegen das hin“, ist Arne Eggert sich sicher. Auch bevor die Crossover-Band gegen 20.30 Uhr das Gelände an der Taarstedter Brauerei mit Hardcore Punk, Heavy Metal und Hip-Hop zum Beben bringt, wird auf der Bühne ordentlich eingeheizt.

So dürfte Hannes Wendt mit Band so manch ehemaligen Fan von „Fuckin’ Kius“ anlocken, und „Sexto Sol“ aus Kiel wird wie schon vor zwei Jahren die Bühne rocken. Auf der Bühne sind außerdem: „Given to Fly“, „Vierpunkteins & Kalylatis“ aus Flensburg, „Raytro Pedro & The Heavy Chevys“ und zum Abschluss des Festival-Tags „Guilty Deafness“ aus Schleswig.

Wie immer ist das Open Air Teil des Angeliter Spätsommerfestes, das mit einem Rahmenprogramm für die ganze Familie aufwartet: Für die Kinder gibt es allerlei Animationen wie Riesenseifenblasen sowie Kupfer- und Holzbearbeitung. Ein Trommelworkshop gibt Einblicke in afrikanische Rhythmen. Vor allem aber ist das Fest Gelegenheit, um in entspannter Atmosphäre gute alte Bekannte wiederzutreffen und bei Kaffee und Kuchen oder Burgern, Pizza direkt aus dem Ofen, Fleisch vom Schwenkgrill oder Räucherfisch zu klönen. Dazu gibt es frisches Angeliter Bier. Und auch hier gibt es eine Premiere: Denn erstmalig ist Brauer Hannes Frank für den Gerstensaft zuständig. „Ich habe an den Rezepturen aber nichts verändert, das Angeliter Bier bleibt genauso lecker und handwerklich wie es war“, verspricht der junge Mann, der seit Juli neuer Inhaber der Weltbrauerei ist (wir berichteten).

Los geht’s am Sonnabend um 12 Uhr mit der Freiwilligen Feuerwehr Taarstedt. Der Eintritt für den gesamten Tag bis tief in die Nacht kostet 8 Euro, Kinder und Jugendliche bis 15 Jahre sind frei. Übrigens: Es gibt zum ersten Mal ein Einlass-Bändchen – ein Must-Have für alle echten Festival-Fans. Tickets gibt es an der Tageskasse.



