Neue Baugrundstücke : Taarstedt will wachsen

Die Gemeinde Taarstedt will neue Baugebiete ausweisen. Deshalb soll noch in diesem Jahr ein Flächennutzungsplan aufgestellt werden.

von shz.de

08. August 2019, 09:14 Uhr

Taarstedt | „Herzlich willkommen im schönen Taarstedt“, mit diesem Slogan begrüßt die Gemeinde Taarstedt seit Kurzem ihre Bürger und Gäste. Aber Einheimische, die nach einer neuen Bleibe suchen oder interessierte Neubürger haben es in der Gemeinde mit ihren drei Ortsteilen und rund 900 Einwohnern zurzeit nicht leicht.

Wenn sie nicht gerade auf ein schon gebautes Haus oder eine Wohnung zurückgreifen können, stehen so gut wie keine Bauplätze mehr zur Verfügung. „Die Grundstücke in unseren kleineren Baugebieten sind mittlerweile alle bebaut, und es gibt aktuell nur noch maximal zwei Baulücken, bei denen man eine Verkaufsbereitschaft der Grundstückseigentümer vermutet“, sagt Bürgermeister Peter Matthiesen. Nach dem vorhandenen Landschaftsplan für die Gemeinde sieht die Landesplanung eine Entwicklung um zehn Prozent von derzeit 400 auf dann rund 440 Wohneinheiten vor. Um einen neuen Bebauungsplan zu beschließen, bedarf es aber zunächst eines Flächennutzungsplanes. Die Auftragserteilung für ein entsprechendes Ingenieurbüro soll möglichst noch in diesem Jahr auf den Weg gebracht werden, erklärte der Bürgermeister in der jüngsten Sitzung der Gemeindevertretung. Bauwillige gebe es derzeit genug, und man möchte natürlich auch die jungen Familien im Dorf halten, so Matthiesen weiter.

Ein wichtiger Baustein für die Neuansiedlung ist ein guter Internetanschluss. Auch hier hatte der Bürgermeister gute Neuigkeiten: Bereits im September sollen die ersten Hausanschlüsse mit den neuen Glasfaseranschlüssen voraussichtlich im Ortsteil Scholderup scharf geschaltet werden.

Einstimmig beschlossen wurde ferner die Installation von drei neuen Straßenleuchten. Die Gemeinde teilt sich die Kosten mit den Schleswiger Werkstätten, da die Bewohner des Wohnheimes in Westerakeby von der neuen Lichtquelle besonders profitieren.

Der Amtsbauhof soll zukünftig effizienter arbeiten. Der Gemeinderat stimmte einem neuen Vertrag zwischen einigen Gemeinden und dem Amt Südangeln zu. Im Nachgang der Arbeiten zur Breitbandversorgung soll laut Ratsbeschluss die Straße Am Autal eine neue Schwarzdecke erhalten. Der Rad- und Gehweg entlang der Hauptstraße von der Kirche bis zur Abzweigung Westerakebyholz bekommt ein Betonpflaster.

Zum Abschluss wurde auf den Termin für das beliebte Entenrennen auf der Loiter Au am Sonnabend 18. August hingewiesen. In diesem Jahr ist der Start um 11 Uhr in Bromanskjer mit dem Zieleinlauf im Bürgerpark in Scholderup.