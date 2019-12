Grußwort zum Jahreswechsel : Susanne Ross und Arthur Christiansen sind überzeugt: „Dat ward wat in Schleswig!“

Bürgervorsteherin Ross und Bürgermeister Christiansen verbreiten zum Jahreswechsel jede Menge Optimismus.

von Joachim Pohl

30. Dezember 2019, 14:13 Uhr

Liebe Bürgerinnen und Bürger der Stadt Schleswig,

wer A sagt, muss auch B sagen. Und: Alphabetisch folgt auf C der Buchstabe D oder auf Christiansen folgt Dose. Schleswig hat gewählt. Sie haben sich als Bürgerinnen und Bürger der Stadt für einen Wechsel auf dem Posten des Bürgermeisters entschieden. Nach sechs Jahren Amtszeit muss Dr. Arthur Christiansen den Stuhl 2020 an Stephan Dose übergeben. Frei nach Wahlkampf-Slogan des US-Präsidenten Barack Obama „Yes, we can“ oder noch freier ins Plattdeutsche übersetzt: „Dat ward wat!“ haben sie als Schleswigerinnen und Schleswiger mit einer mehr als überzeugenden Willensbekundung einen Wechsel herbeigeführt.

Um nicht chronologisch das Jahr zu reflektieren, aber auch nicht antizyklisch, ist stellvertretend für großes Engagement und einer riesigen Portion Mut und Fleiß die Allianz der Schleswiger Stadtwerke unbedingt in der Revue für 2019 zu nennen, die mit den künftigen Partnern aus Eckernförde sowie Rendsburg beschlossen wurde und nun als Stadtwerke SH gemeinsam in die Zukunft blicken. Es kommt viel Arbeit auf den Geschäftsführer Wolfgang Schoofs und seine Belegschaft zu, deren Tun bereits eine lange Zeit vor der Vertragsunterschrift operativ begann.

Der Schleswiger Tiefbau gehört nunmehr nicht mehr zu den Alliierten. Das Bauamt der Stadt hat somit wieder strategisch alle Strippen in der eigenen Hand. Was den Entscheidungsweg für den Mitte des Jahres zum neuen Fachbereichsleiter des Bauamts aufgestiegenen Philipp Schöning vielleicht nicht einfacher macht; hingegen die Hierarchien im eigenen Haus dafür kürzer werden lässt. Wie es hinlänglich durch die Gazetten berichtet wurde, bedurfte es auch eines enormen Personalwechsels und einer Vielzahl von neuen zusätzlichen Kollegen im Fachbereich Bau, um die notwendigen Projekte in der Stadt zügig und akkurat umzusetzen. Da der Arbeitsmarkt derzeit leergefegt zu sein scheint und Stellen in der freien Wirtschaft attraktiver sind, konnten viele beschlossene Maßnahmen leider noch nicht umgesetzt werden.

Auch vor Schleswig hat die Sorge um die Klimaveränderung nicht haltgemacht, wie an den vielen Freitagsdemonstrationen und den Initiativen und angeregten Diskussionen in verschiedenen Gremien zu beobachten war. In Sachen Energiegewinnung und Energieeinsparung haben sich aber Stadtwerke und Verwaltung nichts vorzuwerfen, sondern sind mit innovativen Energiekonzepten und umfangreichen energetischen Sanierungen in öffentlichen Gebäuden auf einem guten Weg.

Was im Zusammenhang mit den Altlasten der Wikinghalbinsel nicht unbedingt gesagt werden kann. Dennoch ist auch dort mittlerweile eine Interessengemeinschaft aus Kreis Schleswig-Flensburg, Stadt Schleswig und dem Land Schleswig-Holstein respektive dem Bund entstanden, die zum Wohl unserer Umwelt nicht nur in die gleiche Richtung denkt, sondern auch agiert: „Dat ward wat!“ Damit ein häufig zitiertes Schreckgespenst die Stadt nicht mehr „belastet“. Hier sind sich, wie übrigens auch bei vielen anderen zukunftsweisenden Projekten zum Wohle unserer schönen Stadt, die Mitgliederinnen und Mitglieder der Ratsversammlung parteiübergreifend einig.

Richtungsweisend ist auch die Innenstadtsanierung zu nennen, die mit einer optisch sehr markanten Veränderung das Jahr 2019 beherrschte. Der häufig als Schleswiger Schandfleck bezeichnete Hertie-Komplex ist Geschichte; es wurden alle drei Gebäude vom Stadtweg 66 bis 70 dem Erdboden gleich gemacht. Für das kommende Jahr darf sich die Wikingerstadt darauf freuen, dass dort nun interimsmäßig ein kultureller öffentlicher Platz geschaffen wird, um Veranstaltungen anzubieten oder aber auch nur um Raum zu schaffen, der nicht nur optisch die Qualität hebt. Im kommenden Jahr dürfen sie als Bürgerinnen und Bürger gespannt sein, welcher Investor die Kaufmannschaft der Ladenstraße erweitern und verstärken wird, um auf der nunmehr Freifläche „Hertie“ den Einzelhandel zu optimieren. Am Capitolplatz wird eine weitere optische Aufwertung der Innenstadt erfolgen, wenn das Areal um ZOB und Parkhaus zunächst abgerissen und dann neu aufgebaut wird – als Symbiose.

Für den damit eng verbundenen ÖPNV beginnt bereits mit dem ersten Tag im neuen Jahr eine positiv veränderte „zeitliche“ Epoche. Die Busse fahren künftig besser, enger und häufiger getaktet. Auch in diesem Zusammenhang können sich alle Beteiligten und Bürgerinnen und Bürger sagen: „Dat ward wat!“ Wir Schleswigerinnen und Schleswiger können unseren eigenen Teil zum Umweltschutz beitragen und den ÖPNV nutzen.

Nicht auf der internen, persönlichen Streichliste stand gewiss indes die Gallbergschule, die im Sommer für immer ihre Tore schließen musste. Für viele Einwohner wurde ein Kapitel ihres Lebenswegs zu Ende erzählt; Nachfahren können diese Art Schulkarriere nicht fortsetzen. Eine Wiederbelebung an anderer Stelle wird es dafür aber auf der Freiheit geben: Das Theater erhält in Schleswig seine Renaissance. Am und/oder im Gebäude der „Heimat“ wird es in nicht allzu entfernter Zukunft mehr als Varieté geben. Das Landestheater wird dann dort nach fertiggestellten Neu- und/oder Anbau unter der Leitung der neuen Generalintendantin Dr. Ute Lemm wieder großes „Theater“ vorführen in einem passenden und angemessenen Arrangement: „Dat ward wat!“.

Es gibt somit viel zu tun. Schleswig ruht weder in sich, noch steht die Kulturstadt still. Die zweite Feuerwache am Kattenhunder Weg wird eine ebenso imposante Erscheinung darstellen wie die 2019 eingeweihte Feuerwache Am Karpfenteich. Die Wikingerstadt wächst. Das Neubaugebiet „Wichelkoppeln“ ist ein weiteres Indiz dafür, dass Schleswig lebenswert ist. 60 neue Grundstücke werden laut Interessenbekundungen im Bauamt rasant schnell veräußert werden können. Und auch auf der Freiheit geht die Entwicklung weiter. Neben attraktiven Ferienwohnungen ist auch hier neuer Wohnraum geplant. Somit werden mehr Einwohner in die Stadt kommen. Ob nun durch frei gewordenen Wohnraum an anderer Stelle und/oder auch durch die geplante Bebauung auf dem ehemaligen Gelände des Martin-Luther-Krankenhauses, wo auch Wohnraum für den Mittelstand – sozial gerecht – geschaffen wird. Es wird viele Veränderungen geben im Jahr 2020 – auch der eingerüstete Dom wird sein Antlitz wieder mehr als positiv nach Außen kehren; dank einer finanziellen Subvention des Landes vielleicht sogar schneller und schöner, die Erdarbeiten für das Petrihaus, unser stationäres Hospiz, haben begonnen, am 1. Februar 2020 ist die Grundsteinlegung geplant: „Dat ward wat!“

Übrigens können wir uns alle auch auf das dritte „Norden“-Festival freuen, was bestimmt erneut viel Spaß, gute Laune und neue Erkenntnisse bringen wird.

Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit den Schleswigerinnen und Schleswigern an den anstehenden Aufgaben zu arbeiten – auch oder gerade mit neuer Doppelspitze: Susanne Ross und Stephan Dose.

Wir bedanken uns auf diesem Wege recht herzlich bei all denjenigen, die durch ihr haupt- oder ehrenamtliches Engagement auch im vergangenen Jahr wieder dafür Sorge getragen haben, dass unser schönes Schleswig eine so lebenswerte und liebenswerte Stadt ist!

Allen Bürgerinnen und Bürgern wünschen wir für das Jahr 2020 alles Gute, Gesundheit und Wohlergehen.