Hauptausschuss : Südangeln und das Weltkulturerbe

Der Hauptausschuss des Amtes Südangeln wird dem Amtsausschuss vorschlagen, Mitglied im Verein Danewerk/Haithabu zu werden.

von shz.de

18. Oktober 2018, 17:04 Uhr

Das Welterbe-Komitee nahm am 30. Juni das Danewerk und den wikingerzeitlichen Handelsplatz Haithabu unter dem Titel „The Archaeological Border Landscape of Hedeby and the Danevirke“ in die Welterbeliste der Unesco auf. Aufgrund der besonderen geografischen Lage waren Haithabu, als bedeutender wikingerzeitlicher Seehandelsplatz, und das Grenzbauwerk Danewerk, zentrale Knotenpunkte. Das Seesperrwerk vor der Halbinsel Reesholm (Gemeinde Schaalby) gehörte zum Verteidigungssystem des Danewerks.

Der Welterbe-Antrag für Haithabu und das Danewerk wurden seit dem Jahr 2004 vom Archäologischen Landesamt vorbereitet und koordiniert. Aus der intensiven Kooperation mit den Aktivregionen und dem Kreis Schleswig-Flensburg entstand unter anderem das Projekt „Danewerk und Haithabu: Denkmal mit Wirkung!“. Dabei wurden die beteiligten Gemeinden besser vernetzt, die Grundlage für den touristischen Umgang mit den Denkmalen geschaffen und im Rahmen eines Wettbewerbs Ideen für die Gestaltung der Landschaft um das Danewerk gesammelt. In diesem Zusammenhang wurde der Verein Danewerk/Haithabu gegründet.

Da das Amt Südangeln durch das Seesperrwerk vor Reesholm auch einen Anteil am Welterbeprojekt hat, erschien den Ausschussmitgliedern eine Mitgliedschaft im Verein folgerichtig. Ob auch die Gemeinde Schaalby dem Verein beitritt, muss noch in der Gemeindevertretung beraten werden.

Widerstand gegen den Beschluss gab es nur wegen der Höhe des Mitgliedbeitrages. „Ich empfinde einen Jahresbeitrag von 100 Euro im Hinblick auf die historische Bedeutung des betreuten Projekts für zu gering“, erklärte Neuberends Bürgermeister Hans-Helmut Guthardt.

Nachdem aber geklärt wurde, dass dieser Beitrag bisher von allen Mitgliedern nur pro forma geleistet wird und eine endgültige Höhe erst später festgesetzt wird, stimmte er dem Beschlussvorschlag ebenfalls zu.