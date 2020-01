Freiheit Schleswig : Stuttgarter Ideen für das Schleswiger Theater

Beim hochbaulichen Wettbewerb punkten der zweite und der dritte Preisträger mit kreativen Idee für das neue Kulturhaus.

14. Januar 2020, 17:03 Uhr

Schleswig | Das Jahr 2020 könnte den entscheidenden Schritt hin zu einem neuen Theatergebäude für Schleswig bringen. Der hochbauliche Architektenwettbewerb ist entschieden, in Kürze beginnen die weiteren Verfahrensschritte, noch in diesem Jahr soll der Auftrag für Um- und Neubau auf der Freiheit erteilt werden.

Doch welcher Vorschlag wird am Ende umgesetzt? Vieles spricht für den 1. Preisträger, die Architekten PPP aus Lübeck, deren Entwurf an dieser Stelle vor gut einer Woche ausführlich vorgestellt wurde. Doch der Sieg im Wettbewerb ist nicht gleichbedeutend mit einer zwingenden Umsetzung dieses Entwurfs. Die Ratsversammlung kann sich am Ende auch für einen der anderen Vorschläge entscheiden. Deshalb werden hier alle drei Siegerentwürfe, vor allem jedoch der zweite und der dritte Preis, vorgestellt; beide stammen im Übrigen aus Stuttgart.

1. Preis Architekten PPP

Der vom Preisgericht auf Platz 1 gesetzte Entwurf kommt im Unterschied zu den Stuttgartern ohne einen neuen Theatersaal aus; stattdessen wird der vorhandenen Saal der „Heimat“ durch Wegnahme des Fußbodens und Schaffung einer neuen Ebene vor allem deutlich erhöht. Die Bühne am Kopfende kann nach außen hin für Freiluftveranstaltungen geöffnet werden. Theater und „Heimat“ müssen sich über die Nutzung des Saals einigen, Parallelveranstaltungen entfallen. Der gesamte Baukörper soll mit einer Art Dach- oder Teichfolie überzogen und mit einem Relief versehen werden.

2. Preis Architekten Steimle

Das Preisgericht unter Vorsitz von Prof. Anderhalten, freier Architekt aus Berlin, vergab den zweiten Preis an das Büro Steimle Architekten. Als einziger Wettbewerbsbeitrag sieht die Steimle-Arbeit den Erhalt des Saales der „Heimat“ vor. Im Siegerentwurf von PPP bleibt er zwar auch erhalten, wird jedoch rund 2,50 Meter „tiefer gelegt“ und zum neuen Theatersaal. Steimle hingegen belässt den Saal im Wesentlichen wie er ist, so dass „Heimat“ und Theater parallel betrieben werden können. „Besonders von Nutzerseite wird die Umsetzung der zwei Säle positiv bewertet“, heißt es im Erläuterungstext der Stuttgarter.

Steimle reißt den nordwestlichen der drei langen Flügel ab und setzt vor das Nordostende einen markanten, deutlich höheren Neubau; hier findet das neue Theater seinen Platz. Dieser Bauteil greift in der Fassade des Erdgeschosses die Backstein-Optik der „Heimat“ auf; weiter oben ist die Fassade durch Rauten-Elemente geprägt.

Ein transparentes Foyer mit Blick auf die nah gelegene Schlei wird als Bindesglied zwischen Alt- und Neubau gesetzt. So soll eine „Flaniermeile mit zentralem Foyer“ entstehen – mit einer „Fernwirkung der Baukörper im Weichbild der Stadt“. Vom Foyer aus führt eine Freitreppe in Richtung Schlei.

3. Preis Bez + Kock Architekten

Das „Kulturhaus auf der Freiheit“, wie es bei den ebenfalls aus Stuttgart stammenden Architekten Bez & Kock heißt, zeigt sich als „schlichter holzverkleideter Bau, der sich mit Bescheidenheit und Selbstverständlichkeit in die grüne Uferlandschaft an der Schlei einfügt. Es greift die zurückhaltende Materialität einfacher Zweckbauten auf und interpretiert diese für seine Zwecke neu. Die Kubatur knüpft einerseits an die gestaffelte Dachlandschaft des Bestandsbaus an und schafft andererseits durch das Hochklappen des südlichen Dachrandes einen reizvollen Sichtbezug zum Wasser.“

In diesem Entwurf bleibt der dreiteilige Bestandsbau erhalten, wird jedoch an den beiden Stirnseiten so verlängert, dass am Ende ein gleichmäßiger Baukörpfer auf rechteckiger Grundfläche entsteht. Bez & Kock sehen den vorhandenen Saal für eine Theaternutzung als ungeeignet an. Da er nun aber mal da ist, funktionieren sie ihn in ein großzügiges, helles Foyer um (siehe Foto links). Quer dazu entsteht an dessen Ende der neue Theatersaal.

„Zur nachmittags besonnten Südwestseite zeigt sich der dem Bestandsbau vorgeblendete Neubau mit markant gefalteter Silhouette und trägt so die Botschaft des Kulturhauses in die angrenzende Umgebung am Ufer der Schlei“, heißt es etwas poetisch im Erläuterungstext.