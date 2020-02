Umgestürzte Bäume : Sturm hält Schleswiger Feuerwehr in Atem

Zu mehreren sturmbedingten Einsätzen musste die Feuerwehr am Sonnabend ausrücken.

von Alf Clasen

23. Februar 2020, 15:57 Uhr

Schleswig | Der Sturm hat der Schleswiger Feuerwehr ein arbeitsreiches Wochenende beschert. So hätten beide Löschzüge am Sonnabend gleich zu mehreren Einsätzen ausrücken müssen, teile Wehrführer Sönke Schloßmacher gestern mit. Es begann demnach am Vormittag auf der B 201, wo in Nähe der Abfahrt Flensburger Straße ein größerer Busch auf die Fahrbahn ragte. Umgestürzte Bäume musste die Feuerwehr anschließend auch in der Heinrich-Philippsen-Straße und in der St. Jürgener Straße in Höhe Klappschau zersägen. In der Erikstraße lösten sich derweil Dachziegel von einem Mehrfamilienhaus. „Da fielen schon Teile vom Dach“, berichtete Schloßmacher. „Wir haben den Bereich weiträumig abgesperrt.“

Im Lollfuß musste die Feuerwehr sogar mit der Drehleiter anrücken, nachdem sich vor der Grünen-Kreisgeschäftsstelle eine Werbetafel gelöst hatte. Auch der Kran der Umweltdienste sei beim Abmontieren der Tafel zum Einsatz gekommen, so Schloßmacher.