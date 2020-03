Glücksburg : Stürme haben Strand beschädigt

Klettergerüst bis auf seine Betonfundamente freigespült . Kritik an der erst kürzlich erfolgten Sandaufspülung wird laut.

11. März 2020, 08:40 Uhr

Glücksburg | Erst vor drei Monaten hatte die Stadt Glücksburg für 211.000 Euro brutto neuen Sand am Strand von Sandwig aufspülen lassen. Doch die heftigen Stürme im Februar haben bereits wieder Schäden verursacht. Auf Höhe der Spielgeräte hat sich eine Einbuchtung gebildet. Ein Klettergerüst wurde bis auf seine Betonfundamente freigespült und ist jetzt mit Flatterband abgesperrt. Das Volleyballfeld liegt zur Hälfte im Wasser. Der DLRG-Vorsitzende Horst Petersen, Mitglied der Stadtvertretung, hat außerdem festgestellt, dass Steine, die zur besseren Haltbarkeit des Sandes auf einer Länge von 100 Metern in den Sand eingearbeitet wurden, nun geballt unter dem Wachturm der DLRG liegen. Sie behindern die Hebevorrichtung für das Rettungsboot. Außerdem ist der Steinwall seiner Meinung nach zu breit und der südliche Strandabschnitt zu flach aufgespült. Er hat Fragen für die nächste Sitzung des Tourismus- und Umweltausschusses am 18. März eingereicht. Mit seiner Kritik an der Aufspülung steht er nicht alleine da. Auch Bürger zeigen sich besorgt. „Wir haben uns schon Badeschuhe gekauft“, berichtet ein Anwohner aus dem nahe gelegenen Talweg angesichts der vielen Steine im Sand. „Das ist kein Sandstrand mehr. Die Steine sind hochgradig unangenehm. Sie müssten verschwinden“, fordert Dieter Haas, Direktor des Strandhotels.

Der Ausschuss-Vorsitzende Michael Puls bestätigt, dass im Bereich von DLRG-Turm und Spielplatz nachgearbeitet werden müsse. Laut Puls umfasste die Aufspülung lediglich den Bereich, auf dem die Strandkörbe im Sommer stehen, also nicht den Spielplatz. Die geringe Größe der Steine – vorgegeben durch den Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz (LKN) – habe die Steinkante obendrein „wirkungslos“ gemacht. „Die Verwaltung prüft“, so Puls.

Bürgermeisterin Kristina Franke ist in regem Kontakt mit dem Ingenieur Martin Zülsdorff. Dieser gab ihr gegenüber eine schriftliche Stellungnahme ab. Darin schreibt er, dass nach dem Orkan mit Stärken von 10 bis 12 Beaufort ohne neuen Sand und Geröllwall der Strand von Sandwig komplett fortgespült wäre. Das Bistro Sandwig, das zum Strandhotel gehört, hätte dann ein Problem. Es befindet sich direkt auf dem Strand und wird gerade parallel zum Strand um etliche Meter erweitert. Ein 3,50 Meter breiter Balkon soll in Richtung Wasser vor das Gebäude gesetzt werden. „Ein breiter Strand ist für unser Vorhaben notwendig“, sagte Dieter Haas.

Statt der Steine hätte Zülsdorff lieber ein Sicherungsbauwerk wie eine Buhne oder ein Parallelwerk zum Strand errichtet. Seine Anfragen bei den entsprechenden Behörden seien aber negativ beschieden worden. „Die Argumentation der Landesregierung ist, dass in dem Moment, in dem der ‚natürliche‘ Sedimenttransport unterbrochen wird, dieses Material an anderer Stelle fehlt.“ In den Augen des Ingenieurs „eine unsinnige Begründung“. „Es ist nicht bekannt, wo sich das Material ablagert, vielleicht ja auch im Fahrwasser, wo es dann für viel Geld wieder entfernt werden muss.“

Die zwei Taucher Stephan Thomsen und Tobias Kaiser vom Unterwasserteam Flensburg weisen immer wieder auf Veränderungen durch menschliche Eingriffe auf dem Meeresgrund hin. Um die Zeit der Strandaufspülung von Glücksburg veröffentlichten sie auf ihrer Facebook-Seite eine zerstörte Seegraswiese vor Schausende. Laut Tobias Kaiser fanden sich dort große Löcher und Lehmklumpen mit Baggerspuren. Außerdem hat er mit Hilfe des Funksystems für den Schiffsverkehr AIS (Automatic Identification System) herausgefunden, dass sich das Baggerschiff Lea Høj längere Zeit vor Schausende aufhielt. Die Wasserschutzpolizei soll bereits ermitteln. Die Stadt Glücksburg sowie die ausführende Wasserbau-Firma weisen jeglichen Verdacht von sich. „Das durch uns beauftragte Schiff war die Kronos. Der Sand wurde vorschriftsmäßig südlich von Ærø entnommen“, erklärt Torsten Hauser von der Deutsch-dänischen Wasserbau GmbH.

Zülsdorff bietet der Stadt an, unentgeltlich eine Bauvoranfrage an das Ministerium zu stellen. Zum Schutz des Strandes würde er gerne die alte Buhne in Richtung Yachthafen wieder aufbauen. Ansonsten sieht er nach orkanartigen Stürmen nur die Möglichkeit, den Strand durch den Einsatz von Baggern oder Radladern wieder herzurichten. Bürgermeisterin Kristina Franke pflichtet dem Ingenieur insofern bei, als sie findet, dass die Frage nach längerfristigen Lösungen durch bauliche Maßnahmen in Zeiten des Klimawandels erlaubt sein müsse.