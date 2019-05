Silberstedt : Streuobstwiese ist fertig

Silberstedter Anwohner können sich in Zukunft an den Früchten bedienen.

Silberstedt | Auf der neuen Silberstedter Streuobstwiese wurden am Donnerstag die letzten Bäume gepflanzt. Bald sollen sich die Anwohner an den Früchten der 50 Bäume bedienen können. Das Gelände ist insgesamt zwei Hektar groß.

„Die Fläche wächst sonst jedes Jahr zu und wird dann wieder abgemäht, das finde ich wenig sinnvoll“, erklärte Peter Hoffmann. Er hatte das Projekt ins Leben gerufen. Finanziert wurden die Bäume komplett über Spenden aus dem Dorf. Eine dieser Spendendosen stand auch im Kindergarten „Hollerbusch“. Die Vorschulkinder durften dabei helfen, ihren Birnenbaum einzupflanzen und zu gießen. Geliefert und gepflanzt wurden alle Bäume von der Gärtnerei Schmidt aus Hüsby.

Bei den Bäumen allein soll es aber nicht bleiben: „Wir sind dabei, einige seltene Saaten zu erwerben, damit hier auch Blumen wachsen können“, so Hoffmann. Im direkten Zusammenhang damit steht auch das neu aufgestellte Bienenhaus. Hobbyimker Klaus Kultermann erklärte, dass auch hier jeder reingucken kann. Auf der ganzen Fläche verteilt stehen Infoschilder. „Die Bienen heißen übrigens fast alle Maja und ein paar Willi“, erklärte Klaus Kultermann den Kindern, die alle an der Glasscheibe fühlen durften, wie warm es sich die Bienen in ihrem Habitat machen. Stärken durften die Kinder sich dann noch mit Marmeladenbrötchen und frischem Saft vom Hauptsponsor des Projektes, der Zwergenwiese.

Peter Hoffmann betonte aber, dass es sich um ein Gemeindeprojekt handelt. „Hier darf jeder herkommen, die Bäume gießen und sich etwas mitnehmen.“ Was derzeit noch fehle, seien Bänke zum Ausruhen, da sei er noch auf der Suche nach Sponsoren, so Hoffmann.