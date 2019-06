Bahnhof Schleswig : Streit um Toiletten-Container

Die Behelfslösung am Bahnhof kostet die Stadt bis Jahresende rund 40.000 Euro. Bürgermeister Christiansen rechtfertigt seinen Alleingang.

von Alf Clasen

21. Juni 2019, 17:04 Uhr

Schleswig | Seit zwei Wochen steht am Bahnhof ein Toiletten-Container. Für manch Reisenden oder Pendler wahrlich eine Erleichterung, zumal die WCs in den Zügen häufig defekt sind. In der jüngsten Bauausschusssitzung sorgte der Alleingang von Bürgermeister Arthur Christiansen in der Causa Klo dennoch für Streit. Es geht um die Kosten und die Begründung, die der Rathaus-Chef für sein spontanes Handeln lieferte.

Rückblende. Schon seit Monaten diskutierte die Kommunalpolitik darüber, wie die unwürdigen Zustände am toilettenlosen Bahnhof gemeinsam mit der Deutschen Bahn beendet werden können. Die Container-Lösung wurde ins Spiel gebracht, doch die Verhandlungen mit dem Konzern zogen sich immer weiter in die Länge. Als die SN Ende Mai einmal mehr das Thema aufgriffen („Wo bleiben die Container?“) und in dem Artikel auch das Aus für die Bahnhofsmission verkündeten, sah sich der wahlkämpfende Christiansen zum Handeln gezwungen. Er beauftragte umgehend die Stadtwerke damit, einen WC-Container auf der stadteigenen Parkfläche neben dem Bahnhofsgebäude aufzustellen. Und einen Büro-Container für die heimatlos gewordene Bahnhofsmission gleich mit.

Im Bauausschuss erklärte Christiansen jetzt, dass er sich bei seiner Eilentscheidung auf Paragraf 55, Absatz 4 der Gemeindeordnung („Dringende Maßnahmen, die sofort ausgeführt werden müssen“) berufen habe. „Wir mussten ein Signal setzen, dass wir uns nicht ständig an der Nase herumführen lassen“, sagte der Bürgermeister. Trotz grundsätzlicher Einigung, dass die Stadt als Übergangslösung einen WC-Container stellt und die Bahn für die Betriebskosten aufkommt, sei es nicht zu einem Vertragsabschluss gekommen. „Es ist keine gute Lösung, das weiß ich. Aber wir haben Ruhe in der Öffentlichkeit.“

Der Ausschussvorsitzende Stephan Dose (SPD) bezweifelt die Eilbedürftigkeit und sieht die Verhältnismäßigkeit nicht gewahrt. So wisse er aus zuverlässiger Quelle, dass der Vertrag mit der Bahn in wenigen Wochen unterschriftsreif gewesen wäre und bis dahin die Aufstellung von Dixi-Klos geplant gewesen sei. Nun aber habe man Fakten geschaffen – und die Stadt müsse für weit höhere Kosten aufkommen als gedacht. Für das Aufstellen der beiden Container inklusive des Herstellens eines Wasser- und Stromanschlusses werden rund 15.000 Euro fällig. Als laufende Kosten kommen bis Jahresende knapp 25.000 Euro hinzu, hieß es im Ausschuss. Darin enthalten sind die Kosten für die tägliche Reinigung der Toiletten sowie die zweiwöchentliche Entleerung des Abwasserbehälters durch die Umweltdienste der Stadtwerke.

Dose befürchtet, dass die Stadt auf den Kosten sitzen bleibt. Der stellvertretende Ausschussvorsitzende Helge Lehmkuhl (CDU) hingegen sprang dem Bürgermeister zur Seite: „Die CDU begrüßt die pragmatische Lösung. Dass wir als Stadt jetzt gehandelt haben, heißt ja nicht, dass wir der Bahn die Kosten nicht in Rechnung stellen.“

Am kommenden Mittwoch soll übrigens der Bürocontainer für die Bahnhofsmission um 90 Grad gedreht werden. Im Moment steht er so, dass die einzigen Fenster einen Abstand von nur 70 Zentimeter zum nebenstehenden Sanitär-Container haben. Wann das Behelfsbüro überhaupt genutzt wird, ist indes unklar. Die Diakonie als Trägerin der Mission ist noch auf der Suche nach neuen ehrenamtlichen Mitarbeitern.