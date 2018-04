Fall Gerwin L. : Streit um Tasse Kaffee: Schleswiger Totschlagsprozess muss neu beginnen

Der psychiatrische Gutachter soll sich am ersten Prozesstag falsch verhalten haben. Das hat Folgen.

von dpa

18. April 2018, 16:30 Uhr

Flensburg/Schleswig | Der Totschlagprozess gegen einen 53 Jahre alten Mann aus Schleswig, der einen 61-jährigen Nachbarn bewusstlos geschlagen, gefesselt und Tage später erwürgt haben soll, muss neu gestartet werden. Die I. Große Strafkammer des Flensburger Landgerichts hat die Verhandlung am Mittwoch am zweiten Verhandlungstag ausgesetzt, wie ein Gerichtssprecher sagte.

Die Kammer habe den psychiatrischen Gutachter wegen Besorgnis der Befangenheit auf Antrag der Verteidigung abgelehnt. Hintergrund ist eine vorverurteilende Äußerung des Gutachters, die dieser am ersten Verhandlungstag in einer Pause der Anwältin gegenüber getätigt haben soll. Der Gutachter konnte den Angaben zufolge am Mittwoch nicht ausschließen, die Aussage gemacht zu haben. Ein Termin für den Neustart der Verhandlung steht noch nicht fest. Das Gericht muss jetzt unter anderem einen neuen Sachverständigen suchen.

Die Öffentlichkeit wurde nach Verlesung der Anklageschrift am 12. April auf Antrag der Verteidigung für den Rest des Verfahrens ausgeschlossen, unter anderem weil eine mögliche Unterbringung des Angeklagten in einer Psychiatrie Gegenstand der Verhandlung ist.

Nach Angaben der Staatsanwältin hatten die Männer im Oktober 2017 Streit, weil der Angeklagte über die Bitte nach einer Tasse Kaffee erbost war. Nach einem verbalen Streit schlugen die beiden Deutschen demnach mit Fäusten aufeinander ein. Dabei verlor das 61 Jahre alte Opfer das Bewusstsein und wurde vom Angeklagten gefesselt und in der Küche festgehalten. Nach etwa drei Tagen habe der Angeklagte dann den Entschluss gefasst, den Mann zu töten, sagte die Staatsanwältin.