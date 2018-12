Baugebiet „Am Möhlensoll“ : Streit um geplantes Baugebiet

Die Anwohner des Kropper Ivo-Braak-Rings fürchten um den Ausblick und die Natur.

von Maike Krabbenhöft

05. Dezember 2018, 17:11 Uhr

Zu Beginn der Sitzung des Kropper Umwelt- und Planungsausschusses lag Spannung in der Luft – sie entlud sich in der Einwohnerfragestunde. Auslöser war das geplante Baugebiet „Am Möhlensoll“. Ein Anwohner des Ivo-Braak-Rings beklagte, dass die Grundstücke durch die Erweiterung die unverbaute Südlage verlieren würden: „Dabei haben wir erhöhte Kaufpreise bezahlt.“ Sie hätten Rehe, Buntspechte, Kuckuck und Kröten im Garten, ergänzte eine Frau empört: „Sie machen dort Natur kaputt.“

Die Preise habe die Gemeinde damals beschlossen, das könne er nicht kommentieren, so Bürgermeister Stefan Ploog, der die Einwände durchaus verstand. „Tatsache ist aber, dass Sie keinen Anspruch darauf haben, dass es so bleibt, wie jetzt“, sagte er. Die Fläche sei kein Naturschutzgebiet, „sondern hatte eine landwirtschaftliche Nutzung“. Zudem wies er die Befürchtung zurück, das Regenrückhaltebecken könne zu klein werden und überlaufen: „Fachplaner berechnen die Hydraulik. Es wird groß genug.“

„Kropp hat kein einziges Baugrundstück mehr, das es verkaufen könnte“, erklärte der CDU-Fraktionsvorsitzende Holger Schwien die Notwendigkeit für das neue Baugebiet. Die Entscheidung sei fraktionsübergreifend gefallen, betonte er. In der Diskussion um Baugrenzen und Firsthöhen „sind wir schon weiter als Sie“, sagte er den Betroffenen – was diese „nicht bürgerfreundlich“ nannten. Da wurde es Ploog zu viel: „Die Erweiterung wurde mehrfach bekannt gemacht und ist kein Geheimnis. Sie hätten in die Sitzungen kommen können.“

Als Bürgervorsteher Klaus Lorenzen (CDU) auf die Geschäftsordnung verwies, wonach die Einwohnerfragestunde maximal 30 Minuten dauern solle, wurde der Vorwurf laut, Bedenken würden abgewürgt. Dem widersprach der Bürgermeister: „Alle Vorbehalte können schriftlich in das Verfahren eingebracht werden.“

Als das Baugebiet dann auf der Tagesordnung stand, waren die Bedenkenträger bereits gegangen. Dabei ging es um den Ausgleich für einen 440 Meter langen Geestknick, der dem neuen Wohngebiet weichen muss. Laut Unterer Naturschutzbehörde müsse ein doppelt so langer Knick auf Gemeindefläche in unmittelbarer Nähe gepflanzt werden, erläuterte Verwaltungsmitarbeiter Michael Fugmann: „Das kriegen wir hier nicht hin.“ Der Ausschuss empfahl, eine Ausgleichsagentur mit der Anpflanzung im Umkreis des Amts zu beauftragen. Die Kosten liegen bei knapp 94 000 Euro. „Die Lösung ist nicht die beste, aber am sinnvollsten“, so Ploog. „Wir kaufen uns frei“, meinte Willibald Gabler (AWK) und betonte: „Der Appell an den Naturschutz sollte uns nicht ganz verloren gehen.“

Weiteres Thema waren die neuen Außenanlagen des Rathauses, für die 200 000 Euro eingeplant sind. Die Mitglieder empfahlen einen Entwurf, der im Innenhof zwölf Parkplätze und eine Ladesäule für Elektrofahrzeuge vorsieht. Vor dem Trauzimmer wird ein Wasserspiel entstehen, die ursprünglich dort vorgesehenen Müllcontainer sollen auf Anregung von Axel Knutzen vor das Forum ziehen.