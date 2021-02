Umweltschutz in Angeln : Streit in Süderbrarup um gefällte Bäume

Am Teich im Süderbraruper Bürgerpark sind unter anderem zahlreiche Erlen abgeholzt worden . Ausschussmitglieder äußern Unmut.

28. Februar 2021, 15:40 Uhr

Süderbrarup | Während der Sitzung des Ausschusses für Bau, Planung und Umwelt in Form eines Arbeitskreises per Videokonferenz gab es Anträge von der CDU-Fraktion und der Fraktion Freie Wähler zum Thema Baumfällarbeiten innerhalb der Gemeinde. Hintergrund sind Baumfällungen aus diesem und dem letzten Jahr, insbesondere an touristisch interessanten Stellen. Gesprächsbedarf gab es vor allem, nachdem vor rund drei Wochen alle Bäume im Uferbereich des Teiches im Bürgerpark gefällt worden waren.

Die Kulisse für die regelmäßig stattfindenden Thorsberg-Festspiele sei dadurch nachhaltig und dauerhaft beschädigt worden, beklagten beide Fraktionen. „Das war ein Kahlschlag“, sagte Volker Richter (CDU), „da haben ungefähr ein Dutzend Erlen gestanden, die sind alle weg.“ Er fügte hinzu, dass aus seiner Sicht an den Schnittstellen nicht ersichtlich war, dass die Bäume beschädigt waren, und wie auch im letzten Jahr am Thorsberger Moor hatten gefällte Bäume teilweise mehr als 50 Zentimeter Durchmesser gehabt.

„Wir tun sehr viel für Umwelt und Naturschutz, wir sind sehr aktiv bei ,Blütenreich’, wir haben besprochen, ob wir die Anzahl der Steingärten im Ort reduzieren wollen oder die Farbe von Dachflächen einschränken. Dann sollten wir auch überlegen, welche CO2-Binder in Form von Bäumen wir denn in unserem Gemeindegebiet verschwinden lassen.“ Ein amtlich bestellter Baumgutachter sollte seiner Meinung nach jährlich eingesetzt werden. Wolfgang Warwel (Freie Wähler) unterstrich das Anliegen, meinte jedoch, dass nur eine Baumschutzverordnung eine rechtliche Sicherheit geben würde; sein Antrag ist um dieses Anliegen ergänzt.

Bürgermeister Christian Hansen führte aus, „dass erstes Ziel die Verkehrssicherungspflicht ist.“ Er fügte hinzu, dass weder vor noch hinterher eine Dokumentation gemacht wurde. Im Nachgang zur Sitzung gab er an, dass es natürlich in seiner Verantwortung läge und es mit ihm abgesprochen gewesen sei. „Ich habe den Fehler gemacht, mir das vorher nicht nochmal persönlich anzuschauen“, sagte er und ergänzte, dass er den zukünftigen Einsatz eines amtlich bestellten Baumgutachters befürworte. Das sei auch eine Fürsorgepflicht für seine Mitarbeiter, wenn ein externer Fachmann Vorgaben mache.

„Das Schwert einer Baumschutzverordnung halte ich eigentlich für zu scharf“, sagte er im Hinblick auf den großen Aufwand, der betrieben werden müsse und der Befürchtung, dass Anwohner keine Bäume mehr pflanzen würden. Bauhofleiter Dirk Lorenzen erläuterte, dass ein Baumkataster ohnehin angestrebt werden müsse, um der Sorgfalts- und Verkehrssicherungspflicht Sorge zu tragen. Zu den gefällten Bäumen am Teich sagte er, dass man hier berücksichtigen müsse, dass das Gebiet Bürgerpark ein sumpfiges Gebiet sei, und es in Frage gestellt war, ob die wildgewachsenen, inzwischen zirka sieben oder acht, später bis zu 14 Meter hohen Bäume zum Beispiel bei Sturm standgehalten hätten.

Volker Richter bezweifelte, dass wirklich alle Bäume auf einmal hätten gefällt werden müssen. Wolfgang Warwel fügte hinzu, dass ihm hier zu rationell vorgegangen wurde, ohne gleich einen Vorwurf zu machen. „Es wird einfach wie bei einer Knickpflege radikal beseitigt. Mir fehlen da die Leute mit Augenmaß.“

Dirk Lorenzen erläuterte die gemeinsame Entscheidung, vor allem auch den Teich im Bürgerpark zu erhalten: „Zum einen muss Schlamm und Kraut maschinell entnommen werden, was teilweise nicht ging, wenn Bäume drumherum stehen. Zum anderen braucht so ein Teich auch Licht, was durch die Bäume nicht mehr ausreichend gegeben war.“ Es wurde abgestimmt, einen Förster und einen Baumpfleger zu einer der nächsten Sitzungen zur Beratung einzuladen.