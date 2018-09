Kreis Schleswig-Flensburg : Streit in Süderbrarup

Gemeindevertretung: Keine Beteiligung von Bürgern am künftigen Straßenausbau / Anlieger fordern Ausgleich für frühere Zahlungen

von sh:z

07. September 2018, 16:18 Uhr

Die Gemeinde Süderbrarup wird in Zukunft von ihren Bürgern keine Beiträge für den Aus,- und Umbau von Gemeindestraßen erheben. So hat es die Gemeindevertretung in ihrer jüngsten Sitzung beschlossen. Das Thema hatte in der Vergangenheit immer wieder für reichlich Diskussionsstoff gesorgt, weil Grundeigentümer an ausgebauten Straßen zu den Ausbaukosten herangezogen wurden. Umstritten bleibt die Entscheidung: So monierte etwa Regina Burgwitz (ABS) eine Ungleichbehandlung der Anlieger von Straßen, die in den vergangenen Jahren ausgebaut wurden. Sie hätten Beiträge zahlen müssen. Vor dem Hintergrund der Straßenfinanzierung in den kommenden Jahren sprach sie sich für einen wiederkehrenden Beitrag aus, der von allen Grundeigentümern zu zahlen sei.

„Eine langfristige Regelung der Ausbaufinanzierung ist notwendig“, mahnte Ralf Wrobel (SPD) an. Wolfgang Warwel (FWS) erinnerte an die Entscheidung des Kieler Landtags, die Erhebung von Ausbaubeiträgen den Kommunen zu überlassen. Für Warwel hieße das eine sofortige Entlastung des Bürgers.

Bei der von Bürgermeister Friedrich Bennetreu (CDU) beantragten namentlichen Abstimmung sprachen sich elf Gemeindevertreter für die Aufhebung der Satzung aus, drei votierten mit „Nein“ und fünf enthielten sich.



Ein Zweckverband für die Bahntrasse







Keine höheren Beiträge für den Naturpark





Lange Beratungen hatte es im Vorfeld gegeben, nun lag den Gemeindevertretern eine Verbandssatzung als Grundlage für die Gründung eines Eisenbahninfrastruktur-Zweckverbandes für die ehemalige Kreisbahntrasse Kappeln- Süderbrarup vor. Im Rahmen dieses Zweckverbandes übernehmen künftig die an der Kreisbahntrasse liegenden Gemeinden deren Unterhaltung und wollen hierfür Zuschussmittel einwerben. Die Verwaltung des Zweckverbandes wird von der Stadt Kappeln übernommen. Die Verbandsmitglieder zahlen keine Umlage. Reichen die Finanzmittel nicht aus, verpflichten sich aber Kappeln und Süderbrarup zur Zahlung einer solchen. Dieser Regelung stimmten die Gemeindevertreter zu.Eine Beitragserhöhung für den Naturpark Schlei lehnten sie dagegen ab. Hintergrund: Das Land hat sich verpflichtet Personalkosten in Höhe von 90 Prozent für Naturparks zur Verfügung zu stellen. Die restlichen zehn Prozent möchte die Ostseefjord Schlei (OFS), die im Rahmen eines Dienstleistungsvertrages die Verwaltung des Naturparks übernommen hat, nun von den Mitgliedsgemeinden über erhöhte Mitgliedsbeiträge bekommen. „Wir müssten unseren Jahresbeitrag von 1475 Euro um 20 Prozent erhöhen“, erklärte Bürgermeister Bennetreu und riet dazu, den Antrag abzulehnen. Sein Vorschlag an die OFS, die Personalorganisation so zu verändern, dass der Landeszuschuss ausreicht.

Weitere Themen:

>Der Antrag der SPD Fraktion, die Kosten für eine Bodenanalyse für eine Kunststoffrasenanlage zu übernehmen, wurde abgelehnt. Begründung: Das Amt hat einen Sportentwicklungsplan in Auftrag gegeben. Diese Vorschläge sollten abgewartet werden.

>Grünes Licht gab es für eine 300 Meter lange Sanierung der Pleistruper Straße.

>Gegen die Durchführung der ADAC Cimbern Rallye werden keine Einwände erhoben.

>Für die Instandsetzung des Tanklöschfahrzeuges der Feuerwehr Süderbrarup stellt die Gemeinde 7374 Euro zur Verfügung.

>Zu stellvertretenden Ausschussvorsitzende wurden gewählt: Wirtschaft und Finanzen: Ralf Wrobel (SPD), Soziales, Jugend, Senioren und Kultur: Arne Cordsen (ABS). Bau, Planung und Umwelt: Volker Richter (CDU).