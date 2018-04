Öffentlicher Dienst : Streik trifft das Schleswiger Hallenbad

Am Donnerstag ruft die Gewerkschaft Verdi wieder zu Warnstreiks im öffentlichen Dienst auf.

von Ove Jensen

10. April 2018, 17:11 Uhr

Der Warnstreik im öffentlichen Dienst trifft am Donnerstag unter anderem das Schleswiger Hallenbad in der Friedrich-Ebert-Straße. Wie die Stadtwerke mitteilen, bleibt die Einrichtung den ganzen Tag über geschlossen. Nach Auskunft der Gewerkschaft Verdi ist darüber hinaus auch mit Streiks bei den Umweltdiensten, der Stadtverwaltung, der Kreisverwaltung und in der Verwaltung des Bundeswehr-Fliegerhorstes in Jagel zu rechnen. Die Gewerkschafter wollen an einer zentralen Kundgebung in Kiel teilnehmen