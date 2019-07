Hasselberg : Strandfest mit Neptunstaufe

Die DLRG Gelting-Golsmaas-Hasselberg feiert am Sonnabend ihr 23. Strandfest mit Rettungübungen, Tombola und Hüpfburg.

von shz.de

31. Juli 2019, 15:17 Uhr

Hasselberg | Die Mitglieder der DLRG Gelting-Golsmaas-Hasselberg (Foto) hoffen auf viele Besucher bei ihrem 23. Strandfest am Sonnabend ab 11 Uhr in Hasselberg. Geboten werden: Kinder-Schminken, Trike-Corso, Präsentation der Feuerwehr, Tombola und Sea World Shooter. Ab 14.30 Uhr steht eine Rettungsübung der DLRG auf dem Programm, ab 16 Uhr eine Vorführung der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger. Zudem besteht die Möglichkeit, den Strand mittels eines Krans von oben zu betrachten. Höhepunkt wird ab 17 Uhr eine Neptunstaufe sein. Ab 19 Uhr gibt es Live-Musik mit „Scotch on the rox“ und ab 22 Uhr eine DJ-Beach-Party.