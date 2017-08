Beach-Party im Lollfuss : Strand-Feeling auch ohne Strandwetter

vergrößern 1 von 2 Foto: weck 1 von 2

Ein bisschen Strandgefühl kommt schnell auf, wenn man am Lollfuß vom sandigen Hügel hinab auf die Schlei schaut. Ingo Harder kann sich für seine Beachparty keinen besseren Ort vorstellen, als diese brachliegende Fläche, wo bis vor drei Jahren das Stadttheater stand. „Diese Party ist Werbung für mich, für Schleswig und für den Tourismus in der Region“, sagt Harder, der in den letzten Wochen schon das Stadtfest „Schleswig swingt“ und die „Abriss-Party“ vor dem alten Hertie-Haus auf die Beine gestellt hatte.

Das Einzige, was an diesem Wochenende fehlt, ist allerdings das richtige Sommerwetter. Die Schleswiger Zumba-Gruppe „Fit for Life“ formiert sich direkt vor dem Publikum und legt schwungvoll los. Bei fast schon herbstlichen Temperaturen tanzen sich die Akteure in knappen Oberteilen und Strumpfhosen schnell warm, klatschen rhythmisch und animieren zum Mitmachen. Dem bunt gemischten Publikum gefällt’s. So etwa Peter Hoffmann aus Silberstedt, der es sich mit einem Glas Weißwein auf einer der Liegen bequem gemacht hat. Seine Frau tanzt in der Zumba-Gruppe. „So etwas haben wir nicht auf dem Land. Wir mögen solche Abende in der Stadt“, sagt er. Aus dem nahe gelegenen Wikingturm sind Hans-Joachim Ludwig und Helga Kruse hergekommen. Je nach Windverhältnissen schallen die Geräusche der Feierlichkeiten am Schleiufer bis zu ihnen herüber.

Besucherinnen aus dem Umland sind Verena und Eva aus Wohlde. Sie stehen nun an einer der Theken. „Wir wollen mal wieder tanzen gehen. Und nirgendwo anders findet sich eine Party für Ü 30-Leute wie uns“, sagen sie. Nicht weit entfernt von ihnen sitzt Asif Tawakuli mit seinen Kindern im Sand. Er ist vor drei Jahren mit seiner Familie aus Afghanistan gekommen. „Wir lernen die Stadt immer besser kennen, und solche Veranstaltungen gehören einfach dazu“, berichtet er.

Bald erscheint DJ Micha, der mit seiner Musikauswahl ebenfalls Urlaubsatmosphäre zu verbreiten versucht. Als es dämmert, ist es an der Zeit für die Band „Tasty Grain“. Mit ihrem geradlinigen Rock und der äußerst markanten Stimme ihrer Leadsängerin haben sie schon beim Mittsommerfest auf der Freiheit – ebenfalls von Ingo Harder organisiert – das Publikum überzeugt. Auch heute gelingt das wieder; einige Gäste sind nur ihretwegen hier. In einer Gruppe werden Feuerzeuge in die Höhe gereckt und man bewegt sich zur Musik. Einige Refrains werden sogar laut mitgesungen. Der Abend gewinnt an Schwung.

Harder steht etwas abseits und beobachtet zufrieden das Geschehen. Auch am Vortag seien trotz des unberechenbaren Wetters noch genug Leute gekommen, um den Abend zu einem Erfolg zu machen, sagt er. Insgesamt zählt er an beiden Tagen 2000 Besucher. Schon die Premiere der Beachparty im Jahr 2012, damals noch am Kornmarkt, sei „wie eine Bombe“ eingeschlagen. „Aber diese Location ist natürlich nicht zu toppen“, konstatiert Harder. „Hier soll es auf jeden Fall weitergehen.“ Dabei ist er zuversichtlich, dass die Fläche in naher Zukunft nicht bebaut wird und als Veranstaltungsort erhalten bleibt.

von Jan C. Weck

erstellt am 20.Aug.2017 | 07:42 Uhr