Lottorf : Straftat: Unbekannte entsorgen Sofa am Feldrand

Erneut wurde in Lottorf illegal Müllentsorgt, diesmal am Jageler Weg eine Couch.

Lottorf | Erneut wurde Sperrmüll auf einem Feldweg in Lottorf entsorgt: Die Teile einer ausgedienten Couch wurden am Sonnabendnachmittag in der Sackgasse des Jageler Wegs von einem Spaziergänger entdeckt. Da der Müll trocken war und keinerlei Spuren von Schnee-Nä...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.