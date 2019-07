Stolz auf den Nachwuchs

Neue Bronzetafeln: Hasselberg investiert in Schilder für Jugendfeuerwehr und „Feuerkids“

von

10. Juli 2019, 14:13 Uhr

HASSELBERG | Die Entscheidung für die Investition fiel einstimmig aus, denn in Hasselberg ist man stolz auf die drei eigenen Feuerwehren. Neben der normalen freiwilligen Feuerwehr freut sich die Gemeinde über die Existenz zweier Nachwuchsorganisationen: die Jugendfeuerwehr Ostangeln, die es mittlerweile seit 20 Jahren gibt, und die „Feuerkids“, die in diesem Frühjahr aus der Taufe gehoben wurden. Nun will die Gemeindevertretung ihren Stolz über drei Wehren nach außen sichtbar machen – und das lässt sie sich auch was kosten: 950 Euro für zwei Bronzeschilder.

Bürgermeister Hans-Heinrich Franke erklärte in der jüngsten Sitzung der Gemeindevertretung, dass die Jugendfeuerwehr seit dem vergangenen Jahr in Kieholm ihr Zuhause habe. So ist es mit dem Amt Geltinger Bucht vertraglich vereinbart. Nachdem nach einjähriger Anlaufphase die Gruppe der „Feuerkids“ gegründet worden war, hat auch diese Gruppe im Kieholmer Feuerwehrhaus ihren Sitz.

Bereits in der April-Sitzung der Gemeindevertretung war sich dafür ausgesprochen worden, dass am Felsstein, linkerhand der Einfahrt, für beide Nachwuchsgruppen Bronzetafeln angebracht werden sollten.

Nun folgen diesen Überlegungen Taten. Die Tafel für die Jugendfeuerwehr wird anlässlich es 20-jährigen Bestehens, das am 31. August gefeiert wird, an dem Stein angebracht. Die Tafel für die „Feuerkids“ ist ein nachträgliches Geschenk der Gemeinde zur Gründung.

Zu den weiteren Beschlüssen gehörte, den von der Kirchengemeinde vorgelegten Sponsoren-Vertrag zu unterschreiben. Dabei geht es um eine Werbefläche für die Kommune auf dem Kirchenbus. Finanziell bedeutet das für die Gemeinde, dem Förderverein der Kirchengemeinde 500 Euro zu überweisen. Dieser Bus hat sich bereits bewährt und ist, wie der Bürgermeister sagte, eine gute Sache, ein Mehr an Mobilität für die Menschen innerhalb der Kirchengemeinde. Deshalb wird diese Initiative auch von politischer Seite unterstützt.

Und die Gemeinde öffnet ihr Portemonnaie auch für andere Projekte. Beschlossene Sache ist, bei der Anschaffung von zwei neuen Fußballtoren für den Sportplatz in Kieholm finanziell zu helfen – mit 300 Euro. Hintergrund dafür ist, dass die vorhandenen Tore aus Gründen der Sicherheit nicht mehr benutzt werden dürfen und somit Ersatz notwendig ist. Die Gesamtkosten für zwei Tore belaufen sich auf 4200 Euro, wobei das Amt als Schulträger 2000 Euro bereitstellt. Da auch die Nachbargemeinde Maasholm ebenso wie Hasselberg signalisiert hat 300 Euro beizusteuern, verbleiben für den SV Kieholm und die Spielgemeinschaft Ostseeküste 1800 Euro, die aufzubringen sind.

Beschlossen wurde auch, an der Straße in Norderfeld die Banketten durch ein Tiefbauunternehmen abziehen zu lassen und die Straße beim Schwarzdeckenunterhaltungsverband zwecks Neubelegung für 2020 anzumelden.