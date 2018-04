Hundezählung in Schleswig : Steuer-Amnestie mit Wirkung

Die Zahl der in Schleswig angemeldeten Hunde ist innerhalb von vier Wochen um fast 20 Prozent gestiegen.

von Ove Jensen

03. April 2018, 07:46 Uhr

Um sich Respekt zu verschaffen, reicht es, kräftig zu bellen. Zubeißen muss man dann gar nicht mehr. Das hat die Schleswiger Stadtverwaltung jetzt unter Beweis gestellt. Anfang Februar hatte die Finanzabteilung im Rathaus angekündigt, auf die Suche nach nicht angemeldeten Hunden zu gehen – um für mehr Hundesteuer-Gerechtigkeit zu sorgen.

Kaum war die Ankündigung in der Welt, da standen vor dem Rathaus die Hundebesitzer Schlange, um ihre Vierbeiner registrieren zu lassen. 30 Neuanmeldungen zählte Stadtkämmerer Udo Wessolowski allein am ersten Tag, nachdem die SN von seiner geplanten Aktion berichtet hatten. Bis Ende Februar waren 183 Hunde neu angemeldet. „Normalerweise haben wird pro Woche zwei oder drei Anmeldungen“, sagt Wessolowski. „Es ist also eher unwahrscheinlich, dass diese Hunde alle im Februar neu angeschafft wurden.“ Nachgefragt haben der Kämmerer und seine Mitarbeiter Oliver Brott und Tanja Sönksen aber nicht. In den letzten Wochen galt eine Steuer-Amnestie. Wer seinen Hund bis Ende Februar meldete, dem blieben Nachzahlungen erspart.

Dass allein die Ankündigung, von Haus zu Haus zu gehen und nach Hunden zu suchen, Wirkung zeigen würde, das hatte man im Rathaus erwartet. Aber die Wirkung war weit größer als gedacht. Vor der letzten vergleichbaren Bestandsaufnahme hatten sich nur 50 Hundebesitzer freiwillig gemeldet. Diesmal ist der offizielle Hundebestand von rund 1000 auf nahezu 1200 gestiegen. Für Wessolowski bedeutet das jährliche Mehreinnahmen in Höhe von rund 25 000 Euro. (Hundehalter zahlen 110 Euro für den ersten Hund und 160 Euro für jeden weiteren.)

Die Hundezählung ist übrigens noch nicht vorbei. Die Rathaus-Mitarbeiterin, die in der Stadt nach Hunden ohne Marke Ausschau hält, hat allerdings bislang erst drei solcher Exemplare ausfindig machen können. Ihre Besitzer müssen die Steuer nun teilweise für mehrere Jahre nachzahlen. 1999 waren die Kontrolleure weitaus erfolgreicher: Sie entdeckten damals 108 nicht gemeldete Hunde.