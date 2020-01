Im neuen Jahr : Sternsinger bringen den Segen in Kropper Häuser

13 Kinder sammelten Geld für wohltätige Zwecke. Sie machten Halt an 32 Stationen.

06. Januar 2020, 15:46 Uhr

Kropp | „Segen bringen – Segen sein. Frieden! Im Libanon und weltweit“ – so lautete in diesem Jahr das Motto der Aktion Sternsinger. 300.000 Kinder sind in den ersten Tagen des neuen Jahres unterwegs und sammeln Geld für Kinder in Not. Rund 1300 Projekte in 102 Ländern der Welt werden mit den gesammelten Spenden unterstützt. Mithilfe der Sternsinger hat die Adyan-Stiftung ein Bildungsprogramm für Schulen erarbeitet, das Kindern und Lehrern die gemeinsamen Werte der Weltreligionen sowie Wissen über die eigene Religion und Geschichte vermittelt. In Kropp und Umgebung hatten sich 13 Kinder aus Alt Bennebek, Klein Bennebek, Groß Rheide und Kropp auf den Weg gemacht, um Geld zu sammeln. Sie kamen als kleine Könige in bunten Gewändern und trugen den Segen für das neue Jahr in die Häuser. „Die Sternsinger tragen die Botschaft von Weihnachten ins neue Jahr“, sagte Pastorin Jutta Selbmann beim Abschlussgottesdienst in der Dorfkirche. Die Kropper Kirchengemeinde beteiligt sich seit vielen Jahren an der Aktion, erklärte Katrin Glanz, die zum Helferteam gehört und die Besuche plant. Die Sternsinger waren in drei Gruppen unterwegs und überbrachten die guten Wünsche an 32 Stationen.