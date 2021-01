Konzert-Lesung in Schleswig : Stephan Breith trotzt dem Kultur-Lockdown

Friedrichsberger Dialog in der Dreifaltigkeitskirche am Sonntag im Livestream.

20. Januar 2021, 15:23 Uhr

Schleswig | Spätestens mit Beginn des zweiten Lockdowns Ende letzten Jahres ruht das kulturelle Leben in der Stadt nahezu komplett. Doch jetzt beginnt es wieder, wenn auch vorerst ohne Live-Publikum. Die Reihe „Friedrichsberger Dialog“ startet ihr Jahresprogramm am Sonntag, 24. Januar, 16.30 Uhr, in der Dreifaltigkeitskirche mit einer Konzertlesung anlässlich des Jubiläums „1700 Jahre Jüdisches Leben in Deutschland“.

Gastgeber Stephan Breith hat den Düsseldorfer Organisten und Professor Torsten Laux (geboren 1965) nach Schleswig eingeladen und spielt mit ihm unter der Überschrift „Shalom“ Musik mit „jüdischem Tonfall“. Die Schleswiger Pastorin Birgit Johannsen liest im Wechsel mit der Musik Psalmen.

„Nachdem wir so viele kulturelle Veranstaltungen absagen mussten, haben wir uns entschlossen, doch wieder einen Neustart zu wagen“, sagt Stephan Breith. „Da wir die Menschen nicht zu uns kommen lassen können, gehen wir eben zu den Menschen.“ Die Konzerte werden aufgenommen und ins Netz gestellt oder sogar live „gestreamt“. Das kommende Konzert wird zu der genannten Zeit auf der Seite kirchengemeinde-schleswig. de zu sehen und zu hören sein.

Es beginnt mit „Kol Nidrei“ op. 47 von Max Bruch, hier in der Bearbeitung für Cello und Orgel. Es folgt das „Shalom für Cello und Orgel“ von Torsten Laux, gefolgt von „Elohenu“ für Cello und Orgel von Friedrich Gernsheim. Birgit Johannson liest Psalm 137 und Psalm 23 (Schalom chaverin).

Weiter geht es mit zwei Psalmen für Orgel solo von Torsten Laux und eine Meditation über „Vater unser“ für Cello und Orgel, ebenfalls von Luax. Nach dem Segen erklingt zum Abschluss die hebräische Rhapsodie „Schelomo“ von Ernest Bloch, wobei Torsten Laux an der Orgel das eigentlich vorgesehene Orchester ersetzt.

Üblicherweise bedanken sich die Zuhörer nach dem Konzert mit einer Spende. Die kann diesmal überweisen werden auf das Spendenkonto DE26 2169 0020 0000 0502 10 des Kirchenkreises Schleswig-Flensburg bei der Schleswiger Volksbank. Stichwort: Friedrichsberger Dialog.