Wenn Medikamente knapp werden : Stefan Görgens kam mit leeren Händen aus der Apotheke

23. Februar 2020, 17:37 Uhr

Fahrdorf | „Ich brauche diese Tabletten, damit ich ruhig schlafen kann“, sagt Stefan Görgens aus Fahrdorf. Doxipin, verschrieben von einem Schleswiger Facharzt, heißt der Wirkstoff, der ihm seit gut eineinhalb Jahren Abend für Abend beim Einschlafen hilft. Eine 100er-Packung reicht für 100 Tage. Gut alle drei Monate stellt ihm sein Arzt ein neues Rezept aus, doch nun gab es Probleme: In der Apotheke, in der der 61-Jährige sein Rezept regelmäßig einlöst, hieß es, „das Medikament kriegen wir nicht, zumindest nicht in der angegebenen Packungsgröße“, gibt Görgens die Situation wieder.

Fünffache Zuzahlung für die identische Anzahl an Tabletten

Also was tun? Nach Rücksprache mit Görgens Arzt habe es nur eine Lösung gegeben: Statt der 100er-Packung notierte dieser fünf Packungen à je 20 Tabletten auf einem neuen Rezept, denn die kleineren Packungen – ebenfalls die allerletzten ihrer Art – waren über den Pharma-Großhandel noch verfügbar. Nun bleiben Görgens zwar schlaflose Nächte erspart, allerdings kostet ihn das auch. Statt der üblichen fünf Euro Zuzahlung zu seinem Rezept, musste er diesmal 25 Euro bezahlen – für die identische Menge an Tabletten mit gleicher Dosis und gleichem Wirkstoff. Nur etwas mehr Verpackung gab es dafür oben drauf. „Für mich ist das sehr ärgerlich“, sagt der Fahrdorfer.

Es gibt bestimmt auch Leute hier in der Region, die 20 Euro zusätzlich nicht mal ebenso aus dem Ärmel schütteln können. Monika Görgens, Ehefrau

Görgens Ehefrau Monika rief bei der Krankenkasse an, schilderte das Problem und fragte nach Kulanz. Die Antwort der Service-Hotline-Mitarbeiterin: „Es ist nicht unsere Schuld. Da können wir nichts machen“.

Zusätzlicher Aufwand für Ärzte und Apotheker

Aber nicht nur für Patienten ist der Lieferengpass von Medikamenten ein Ärgernis. Auch Dr. Christoph Meyer weiß davon ein Lied zu singen, dass Patienten ohne die verordnete Arznei aus der Apotheke zurückkommen. „Das kommt zu oft vor, ein- bis zweimal pro Tag“, berichtet der Allgemeinarzt, der eine Praxis in Mittelangeln-Satrup betreibt. Und dann müsse sich der praktizierende Arzt erneut mit „Verwaltungsmist“ befassen, anstatt zu behandeln und zu heilen.

Es ist eine Herausforderung. Es kostet richtig viel Zeit und die ist in der Praxis nicht immer gegeben. Dr. Christoph Meyer, Allgemeinarzt in Mittelangeln-Satrup

Der Allgemeinarzt macht vor allem der Politik den Vorwurf, sich im Bereich der Gesundheitsversorgung zugrunde gespart zu haben. „Wir Ärzte versuchen sehr sorgfältig zu arbeiten, aber die Kommerzialisierung des Gesundheitssystems in diesem Ausmaß ist ein Riesenskandal.“

Ausbaden müssen dies Patienten und eben Ärzte und Apotheker, die dann kreativ werden müssen, um ihre Patienten beziehungsweise Kunden ausreichend mit entsprechenden Medikamenten versorgen zu können. „Ja, wir halten relativ häufig Rücksprachen mit Ärzten“, bestätigt Michael Nast, Inhaber der Schleswiger Dom-Apotheke. Andere Packungsgrößen, andere Wirkungsstärken oder gar ein andere Wirkstoff seien die möglichen Alternativen, auf die dann zurückgegriffen werden müsse. Aber mal eben den Wirkstoff zu ändern, bedeute für den Patienten unter Umständen ein hohes Risiko, gibt Dr. Meyer zu bedenken.

Vor allem Blutdrucksenker, Psychopharmaka und auch Schmerzmittel sind von Lieferengpässen betroffen

Und wie begegnen die hiesigen Apotheker dem auftretenden Medikamentenmangel? „Wir hangeln uns von Tag zu Tag und zapfen jede Quelle an“, berichtet Nast. In Schleswig gebe es eine Art inoffizielles „Gentleman-Agreement“ verschiedener Apotheken: Wenn ein Arzneimittel in einer Apotheke nicht mehr verfügbar, woanders aber noch vorrätig sei, dann „arbeiten wir gut zusammen“, so Nast.

Dass einige Medikamente – vor allem aus dem Bereich der Blutdrucksenker, Psychopharmaka und aktuell zunehmend auch Schmerzmittel – knapp werden, sei allerdings kein neues Problem, so Nast. Verunreinigungen, die dazu führten, dass ein Medikament vorübergehend gänzlich vom Markt genommen werde, nennt er als mögliche Ursache dafür. Genauso wie die Mehrheit der Mediziner und Apotheker kritisiert auch Nast, dass China als Hauptproduzent der weltweiten Wirkstoffproduktion und gleichzeitig als großer Importeur verarbeiteter Medikamente aus Europa und den USA den Markt regelrecht abfische. „Es ist wirklich unmöglich, kein guter Zustand“, sagt er.

Und der Corona-Virus bedeutet für die Produktion jetzt sicherlich nochmal einen ordentlichen Dämpfer. Apotheker Michael Nast, Inhaber der Dom-Apotheke in Schleswig

Auch Apotheker Hans Peter Weinschenck, Inhaber der Königlich Privilegierten Apotheke in Satrup, bestätigt beim Blick in seinen PC: „Im Moment habe ich gar kein Doxipin, obwohl ich normalerweise drei Packungen vorrätig habe.“ Dass es zu Medikamentenengpässen komme, sei auch der drückenden Preispolitik der Krankenkassen geschuldet.

Die Hersteller verkaufen ihre Produkte natürlich dahin, wo das Geld fließt – und das ist nicht in Deutschland. Apotheker Hans Peter Weinschenck, Inhaber der Königlich Privilegierten Apotheke in Satrup

Die Pharma-Großhändler hätten trotz ihres Versorgungsauftrages so mitunter ihre Nöte, den Bedarf überall abzudecken.

Dass der aktuell grassierende Coronavirus das Problem bereits verschärft habe, glaubt Weinschenck aber nicht. Ihm ist es wichtig, keine Hysterie anzuheizen. Ein Run der Patienten auf die Apotheken sei jetzt völlig kontraproduktiv. „Bisher konnten wir alle Kunden versorgen“, betont er.