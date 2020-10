Lollfuß in Schleswig : Startschuss für Hotel-Planung

Stadt will in Kürze einen Wettbewerb für das Theater-Grundstück im Lollfuß auf den Weg bringen.

Avatar_shz von Joachim Pohl

06. Oktober 2020, 16:38 Uhr

Schleswig | Seit über fünf Jahren liegt das Grundstück des alten Stadttheaters an der Ecke Lollfuß/Theaterstraße brach. Doch jetzt kommt Bewegung in die Angelegenheit: In der nächsten Sitzung des Bauausschusses am 20. Oktober werde man der Kommunalpolitik die städtischen Pläne für einen Wettbewerb für ein Hotel-Projekt vorstellen, sagte auf Anfrage Bürgermeister Stephan Dose gegenüber den SN. Entgegen der ursprünglichen Planung werde es jedoch kein lupenreiner Architektenwettbewerb sein, sondern ein abgespecktes Verfahren, um schneller zu einer Umsetzung zu gelangen.

Erst in den vergangenen Tagen habe er wieder Gespräche mit zwei möglichen Investoren geführt, bestätigte Dose. Das Interesse an einem Hotel-Neubau sei durchaus vorhanden. Dabei dürfte das Unesco-Welterbe im benachbarten Haithabu und Danewerk durchaus für neuen Schub sorgen, rechnet man doch dadurch mittel- und langfristig mit zusätzlichen Touristenströmen.

Eine Vertreterin der Stadtplanung werde dem Bauausschuss die Grundzüge des Wettbewerbs erläutern, so Dose weiter. Der solle im jeden Fall 2021 abgeschlossen werden. 2022 könnte das Jahr für den Bebauungsplan sein, so dass ein Jahr später Baubeginn wäre. Vor 2025 wird dann wohl kein Urlauber an der Ecke Lollfuß/ Theaterstraße übernachten.

Überplant werde das gesamte Areal vom Lollfuß bis hinunter zur Schleistraße, also einschließlich des kleinen Parkplatzes zwischen Schleistraße und Theaterstraße. In der Vergangenheit hatte es immer wieder Stimmen gegeben, die die Bedeutung dieser Stellplätze hervorhoben. „Die Parkplätze dürfen auf keinen Fall wegfallen“, betont CDU-Ratsherr Helge Lehmkuhl, der im Vorstand der Initiative „Pro Lollfuß“ engagiert ist. „Es gibt in diesem Bereich viele Arbeitsplätze, die Berufstätigen sind auf diese Stellplätze angewiesen.“ Grundsätzlich begrüße er aber den nicht neuen Plan eines Hotel-Neubaus an dieser Stelle: „Der Standort dafür ist hier ideal.“

Das 11.500 Quadratmeter große Grundstück gilt als groß genug, um hier neben einem Hotel auch Wohnungsbau unterzubringen. Die Investoren von Hotel-Projekten seien heutzutage selten oder nie auch die Betreiber, erklärt Bürgermeister Dose, sondern realisierten die Projekte in Absprache mit den künftigen Hoteliers oder Hotel-Unternehmen.

Der Auftrag, einen Wettbewerb auf den Weg zu bringen, sei 2019 aus der Politik gekommen, berichtet er weiter. Er räumt ein, dass die Stadt seit dem Abriss des Stadttheaters Ende 2014 – 2011 war es wegen Einsturzgefahr stillgelegt worden – zu viel Zeit bis zur Überplanung des Grundstücks habe verstreichen lassen. Da beziehe er sich selbstkritisch mit ein: „Das hätte man auch früher machen können.“ Immerhin war SPD-Mann Dose viele Jahre Vorsitzender des Bauausschusses und damit einer der führenden Köpfe in der Ratsversammlung. Zur Erklärung erinnerte daran, dass in der zweiten Hälfte des abgelaufenen Jahrzehnts viele städtische Grundstücke in der Vermarktung gewesen seien.