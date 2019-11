Startgebot eine Million Euro: Gutenberg-Bibel unter dem Hammer

Avatar_shz von

20. November 2019, 14:52 Uhr

Hamburg | Eine Standardausgabe der neuen Luther-Bibel von 2017 kostet 25 Euro. Eine Bibel, die 1462 in der berühmten Gutenberg-Presse gedruckt wurde, kommt am kommenden Montag in Hamburg bei einer Auktion unter den Hammer. Geschätzter Preis: eine Million Euro. Das Buch unterscheidet sich nicht nur im Preis. „Das ist schon etwas ganz Besonderes, auch für mich“, sagt Christoph Calaminus, Leiter der Abteilung Wertvolle Bücher in der Hamburger Niederlassung des Auktionshauses Ketterer Kunst.

Calaminus zieht weiße Baumwollhandschuhe an und hebt behutsam den wuchtigen Lederdeckel des Buches an. Insgesamt umfasst diese Bibel, die aus zwei Büchern besteht, 481 Blätter – nicht aus Papier, sondern aus Pergament. Sie wurden in Mainz von Hand bedruckt – von Gutenbergs Nachfolgern Johannes Fust und Peter Schöffer.

Auf der letzten Seite der Fust-Schöffer-Bibel steht in Rot ein lateinischer Vermerk über Drucker und Datum. „Das ist der erste Druckvermerk in einem gedruckten Buch überhaupt – heute ist es normal, dass in jedem Buch Angaben zu Verlag, Jahr, Ort und ISBN-Nummer stehen“, erklärt Calaminus.

Nach dem Druck wurde die Bibel nach Italien gebracht und kunstvoll illustriert mit filigranen Schmuckinitialen in bunten Farben und Gold. Insgesamt wurden von Fust und Schöffer vermutlich 200 bis 250 Exemplare des Buches geschaffen, von denen heute noch etwa 90 existieren – der Großteil jedoch nur noch in Fragmenten. „Ungefähr 20 vollständige Fust-Schöffer-Bibeln sollen noch existieren, jedoch befinden sich nur drei davon in privater Hand“, weiß der Experte. Die meisten anderen lagern in Bibliotheken und Archiven.

Nun soll ein Exemplar unter den Hammer kommen. Am Montag wird die Bibel um kurz nach 17 Uhr aufgerufen. Das Buch liegt vor der Auktion bei Ketterer Hamburg noch bis zum morgigen Freitag zur Ansicht aus. „Jeder, der in dieser Woche in unsere Räume kommt, will die Bibel sehen“, sagt Calaminus. Derzeit befindet es sich in Familienbesitz, die Eigentümer möchten anonym bleiben. Ketterer hat einen eigenen Katalog für die Bibel drucken lassen. „Das ist eher die Ausnahme, aber wir fanden, dass es das Buch verdient hat.“ .