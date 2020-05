Weitere Baugrundstücke : Stangheck wartet auf die Genehmigung für das neue Feuerwehrhaus

Auch die Genehmigung für fünf weitere Baugrundstücke im Baugebiet Ochsenkoppel werden sehnlichst erwartet.

08. Mai 2020, 09:23 Uhr

Stangheck | „Das läuft alles sehr unglücklich, ist aber nicht zu ändern“, sagt Björn With, seit sieben Jahren Bürgermeister in Stangheck. Hauptberuflich hat er derzeit alle Hände voll zu tun. Für den Agrar-Betriebswirt, leitender Mitarbeiter und Disponent eines landtechnischen Lohnunternehmens mit Sitz in Neukirchen, herrscht Hochbetrieb, während es in seiner 240 Einwohner zählenden corona-bedingt sehr ruhig geworden ist. Im März hätte die Gemeindevertretung tagen sollen – doch die Sitzung fiel corona-bedingt aus. Ob die für Juni vorsehene Versammlung stattfinden wird, steht noch nicht fest. Allerdings stünde in Stangheck zurzeit nichts an, was dringend beschlossen werden müsste, so With.

Was ihn allerdings umtreibt, ist die Erweiterung des Baugebietes Ochselkoppel. Es geht um fünf weitere Baugrundstücke: „Auf die Genehmigung warten wir seit mittlerweile anderthalb Jahren.“ Die Verzögerung ist für ihn „unbegreiflich“. Denn die Genehmigung für die ersten vier Grundstücke lag nach nur einem halben Jahr auf dem Tisch.

Auf der Warteliste der Gemeinde steht auch die Erweiterung des Feuerwehrhauses. Vor dem Hintergrund, dass es in zwei Jahren ein neues größeres Fahrzeug geben wird, das aber nicht in die jetzige Halle passt, ist der Neubau einer neuen Fahrzeughalle dringend erforderlich. Kostenpunkt: rund 150.000 Euro. Im Sommer vergangenen Jahres hat die Gemeinde beim Land eine 30-prozentige Unterstützung beantragt. Doch von dort kam jetzt die Mitteilung, dass die Fördersumme für Neubauten für dieses Jahr ausgeschöpft sei. Sie wurden auf 2021 vertröstet. Das sei „unfair“ sagt With. Er sei skeptisch, ob im nächsten Jahr ausreichend Geld zur Verfügung stehen wird. In der nächsten Sitzung der Gemeindevertretung werde darüber zu beraten sein, wie weiter vorzugehen ist und ob die Gemeinde die Finanzierung möglicherweise aus eigener Kraft „wuppen“ kann. With, der auch stellvertretender Wehrführer ist, will in jedem Fall alles daran setzen, dass der Neubau realisiert wird – im Interesse der rund 20 Aktiven in der örtlichen Brandschutzorganisation mit einem Durchschnittsalter von „Mitte 40“.

Gestartet in die laufende Legislaturperiode ist die Gemeindevertretung mit neun Mitgliedern – jetzt sind es nur noch sieben. Ein Gemeindevertreter legte sein Mandat nieder – alle möglichen Nachrücker verzichteten. Und dann gab es noch eine Entscheidung des Verwaltungsgerichtes, wonach ein weiterer Gemeindevertreter ausscheiden muss, weil sein Mandat „nicht rechtens ist“. Das hat nach den Worten des Bürgermeisters dazu geführt, dass die Position seines zweiten Stellvertreters vakant ist. Da ist eine Nachwahl erforderlich – bei der nächsten Sitzung der Gemeindevertretung. Dann muss auch über die Anschaffung eines neuen Rasenmähers für den Gemeindearbeiter entschieden werden.

Aufgrund der Corona-Krise sind viele Aktivitäten in der Gemeinde ausgefallen. Dazu gehören das übliche gemeinschaftliche Müllsammeln und das Osterfeuer. Der große Holzhaufen liegt noch immer auf dem Gemeindeplatz und wartet darauf, abgebrannt zu werden - irgendwann.

Die gegenwärtige Lage bezeichnet With als außerordentlich ungewöhnlich: „Wir müssen sehen, wie wir damit klar kommen.“ Nachbarschaftshilfe wird groß geschrieben. Da aber Abstand gewahrt werden muss, fehle der vertraute Klönschnack.