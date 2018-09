Schleswig : Stadtwerke-Kooperation: Eckernförde will mit einsteigen

Drei-Städte-Netzwerk Schleswig-Rendsburg-Eckernförde ab 2020

von Alf Clasen

25. September 2018, 17:16 Uhr

Die geplante Kooperation der Stadtwerke Schleswig und Rendsburg wird um einen dritten Partner ergänzt: Die Stadtwerke Eckernförde wollen sich der Unternehmensallianz anschließen. „Wir sehen eine gute Chance, die Leistungsfähigkeit und Ertragskraft unserer Stadtwerke zu steigern“, sagte Eckernfördes Bürgermeister Jörg Sibbel, der zugleich Aufsichtsratsvorsitzender des städtischen Versorgungsunternehmens ist. Am Wochenende hatte sich die Führung der Eckernförder Stadtwerke mit den Spitzen der örtlichen Kommunalpolitik zu einer Klausurtagung getroffen und dabei entschieden, das Angebot aus den Nachbarstädten anzunehmen.

„Ich finde das sehr gut. Diese Verbindung bringt uns nur Vorteile“, sagte Schleswigs Stadtwerke-Geschäftsführer Wolfgang Schoofs auf SN-Nachfrage und verwies auf das „geografische Dreieck“, das die drei beteiligten Städte bilden. Man könne sich im wahrsten Sinne des Wortes besser vernetzen, betonte Schoofs. So bauten die Schleswiger Stadtwerke ihr Glasfasernetz derzeit bis an Eckernförde heran. Man habe hart daran gearbeitet, dass sich die Ostseestadt dem Bündnis anschließt.

Geplant ist, dass alle drei Stadtwerke eigenständig bleiben, die Mitarbeiter jedoch in eine gemeinsame Beschäftigungsgesellschaft überführt werden. Durch die Zusammenlegung von Standardaufgaben wie Buchhaltung oder Abrechnungen sollen Kosten gespart werden. Zudem soll die Bündelung von Know-how helfen, neue Geschäftsfelder zu erschließen. Auch in Bereichen wie IT, Einkauf und Fuhrpark werden Einsparungen erhofft. Zuletzt waren die Stadtwerke Schleswig und Rendsburg davon ausgegangen, dass sich die Kooperation mit einem Synergieeffekt von jährlich 2,8 Millionen Euro im Ergebnis niederschlägt. An der Beschäftigungsgesellschaft sollen alle drei Städte zu gleichen Teilen beteiligt werden. Betriebsbedingte Kündigungen sind nicht geplant, allerdings wird erwogen, altersbedingte Fluktuation zu nutzen, um Personal einzusparen. Geplant ist nach bisherigem Fahrplan, dass die neue Gesellschaft im Jahr 2020 an den Start geht.

Die Stadtwerke Schleswig und Rendsburg sind mit jeweils etwa 135 Mitarbeitern nahezu gleich groß. Beim Umsatz liegen die Rendsburger mit 62 Millionen Euro leicht vor den Schleswigern (55 Millionen). Die Stadtwerke Eckernförde beschäftigen rund 100 Mitarbeiter und kommen auf einen Jahresumsatz von 37 Millionen Euro.