Umweltpanne in Schleswig : Stadtwerke: „Die Verunreinigungen wurden sofort beseitigt.“

Mit einem Spülwagen wurde der Graben unterhalb der Kleinbahntrasse gereinigt.

von Joachim Pohl

29. April 2020, 16:14 Uhr

Schleswig | Bis zu fünf Stunden lang sind am Sonntag ungeklärte Abwässer nach einem Defekt in der Pumpstation am Holmer Noorweg zunächst in einen Vorfluter und dann womöglich ins Holmer Noor geflossen (wir berichteten). Die Stadtwerke haben nach der Entdeckung des Defekts diesen umgehend abgestellt und am Montag die entstandenen Verunreinigungen, vor allem im Bereich unterhalb der ehemaligen Kleinbahntrasse, beseitigt.

„Bereits am Montag morgen haben wir mit einem Spülwagen den Graben von den überschaubaren Abwasserrückständen gereinigt“, teilte der für Technik zuständige Stadtwerke-Geschäftsführer Helge Spehr auf SN-Anfrage mit. „Im Holmer Noor haben wir keine Auffälligkeiten mehr feststellen können.“

Auch Bürgermeister Stephan Dose sei von den Stadtwerken über den Vorfall informiert worden, teilte Stadt-Sprecher Eric Gehrke auf Anfrage mit; Dose hat den Zwischenfall jedoch gegenüber den SN nicht weiter kommentiert oder bewertet. Die Verunreinigungen waren am Sonntagmorgen von einer Spaziergängerin entdeckt und dokumentiert worden.