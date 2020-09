Geplantes Ortsentwicklungskonzept : Stadtplaner nimmt Glücksburg unter die Lupe

Die Stadt verspricht sich ein umfassendes Bild von den Entwicklungsperspektiven.

01. September 2020

Glücksburg | Glücksburg wird unter die Lupe genommen: Die Stadt beauftragte vor kurzem die Hamburger Stadtplaner cappel + kranzhoff sowie Tollerort (Profis im Organisieren von Veranstaltungen) mit der Durchführung eines „Ortskernentwicklungskonzeptes“ (OKEK). Das etwa 75.000-Euro-Projekt wird mit 50.000 Euro über Fördermittel des Landes finanziert und wird voraussichtlich bis zum nächsten Sommer dauern. Die Stadt verspricht sich „ein umfassendes integriertes Bild von den Entwicklungsperspektiven der Stadt“. Es gehe um Potenziale der Stadt, die Rolle des Einzelhandels, die Entwicklung des Tourismus mit der zugehörigen Infrastruktur, Mobilität zischen den Ortsteilen und der Stadt Flensburg sowie Klimaschutz. Gleichzeitig ist das Konzept Voraussetzung für weitere förderfähige Projekte wie zum Beispiel der vieldiskutierte Kulturbahnhof, der möglicherweise im alten Bahnhofsgebäude mit der Bücherei entstehen soll. Ein in Glücksburg bestehendes Bürgerforum begrüßt die Erstellung eines OKEK.

Stadtplaner Peter Kranzhoff erklärt die Vorgehensweise seines Unternehmens: Vom 8. bis bis 11. September verschaffen sich vier Mitarbeiterinnen ein Bild, indem sie Glücksburg mit dem Fahrrad abfahren. Nachmittags zwischen 15 und 18 Uhr tragen sie ihre Beobachtungen im Gewächshaus des Rosariums zusammen. Dabei können Interessierte ihnen über die Schulter schauen. Der Fachmann spricht vom „Gläsernen Planungsbüro“. „Es soll ein Dialog stattfinden zwischen den Glücksburger Bürgern und unseren Mitarbeitern. Die Glücksburger können sich ansehen, was wir da machen, und wer wir sind“, so Kranzhoff.

Anfang des nächsten Jahres sind die Bürger dann noch einmal aufgerufen, sich und ihre Wünsche oder Ideen einzubringen. In der Rudehalle wird an einem Wochenende ein „Perspektivencamp“ zu den verschiedenen Themen stattfinden. Ein wichtiges Thema sieht Peter Kranzhoff, der bereits an einer Veranstaltung des Bürgerforums teilgenommen hat, im Tourismus. Hierfür werde man mit den wichtigsten Tourismus-Vertretern vor Ort sprechen. Ziel müsse es sein, die unterschiedlichen Anforderungen an den Ort optimal aufeinander abzustimmen. „Die Touristen sollen etwas erleben. Die Bürger sollen sich wohl fühlen“, fasst Kranzhoff zusammen. Einige Defizite der Stadt hat er bereits jetzt in der Ortsmitte ausgemacht. Sie müsste seiner Meinung nach als Mitte besser zu erkennen sein, wozu auch benutzerfreundliche Übergänge über die Hauptstraße gehören. Sein Büro schaue von einer „höheren Flughöhe“ auf die Stadt. „Wir machen keine Straßenplanung.“ Das Unternehmen arbeitete schon für die Lübecker Altstadt, auf Stadtteilebene für Husum, erstellte eine Rahmenplanung für Rostock und ein OKEK für Bornhöved.