Schleswig : Stadtmuseum erhält begehrtes Qualitätssiegel

Lob für international bedeutende Fotoausstellungen. Dauerausstellung zur Stadtgeschichte soll erneuert werden.

Joachim Pohl

18. Dezember 2019, 17:28 Uhr

Schleswig | „Zertifiziertes Museum“: Das Schleswiger Stadtmuseum hat jetzt dieses begehrte Siegel erhalten, das unter anderem benötigt wird, um bei bestimmten Projekten eine öffentliche Förderung zu erhalten. Museumsleiterin Dörte Beier (Foto 2.v.r.) war nach Kiel gefahren, um im „Warleberger Hof“ das Zertifikat in Empfang zu nehmen. Ebenfalls dabei waren (v.l.) Heike Meyer-Schoppa (Deutsches Baumschulmuseum in Pinneberg), Sabine Behrens (Künstlermuseum Heikendorf-Kieler Förde), Doris Tillmann (Kieler Stadt- und Schifffahrtsmuseum), Jutta Kollbaum-Weber und Sabine Graetke (Museum der Landschaft Eiderstedt). Das Schleswiger Museum thematisiere die regionale Stadtgeschichte, die in den benachbarten Landesmuseen, Schloss Gottorf und Haithabu, nicht dargestellt wird, und verfüge somit über ein Alleinstellungsmerkmal innerhalb der schleswig-holsteinischen Museumslandschaft, begründete die Jury ihre Entscheidung. Neben der Dauerausstellung zur Stadtgeschichte habe sich das Stadtmuseum durch international anerkannte Fotoausstellungen einen guten Ruf erarbeitet. Man verleihe das Zertifikat „im Vertrauen darauf, dass die begonnene Neugestaltung der Dauerausstellung fortgeführt wird“.