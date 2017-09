Schleswig : Stadt will Ferienwohnungen auf der Freiheit verhindern

vergrößern 1 von 1 Foto: oje 1 von 1

Man findet kaum mehr als eine Handvoll von ihnen – und sie sind heiß begehrt: Ferienwohnungen auf der Freiheit. Im Sommer sind die meisten von ihnen schnell ausgebucht. Gäste zahlen gern 100 Euro pro Nacht. Aber nicht jeder freut sich darüber. Mehrmals haben sich Nachbarn bei der Stadtverwaltung über die Existenz von Ferienwohnungen in dem neuen Stadtteil beschwert. Sie berufen sich darauf, dass die Gegend ein reines Wohngebiet sein soll. Das Bauamt hat reagiert und schon mehrmals Immobilieneigentümern auf der Freiheit untersagt, ihre Wohnungen an Feriengäste zu vermieten.

Diese Verbote stehen aber juristisch auf wackeligen Füßen. Gerichtsverfahren laufen noch. Konkret geht es dabei derzeit um zwei Anträge auf Nutzungsänderung zu Ferienwohnungen, die die Stadt abgelehnt hat. Um auf der sicheren Seite zu sein, plant man im Rathaus nun, den Bebauungsplan für die östliche Freiheit zu ändern. Leichter geworden ist das durch eine neue bundesweite gesetzliche Regelung, die in diesem Mai in Kraft getreten ist. Kommunen haben nun die ausdrückliche Möglichkeit, Ferienwohnungen in allgemeinen Wohngebieten zu untersagen.

Diese Option wolle man nutzen, um „den bestehenden Schutz der Wohnqualität weiterhin sicherzustellen“, heißt es in einer Beschlussvorlage aus dem Fachdienst Stadtentwicklung, über die der Bauausschuss in seiner morgigen Sitzung (15 Uhr im Rathaus) erstmals beraten wird.

Das Thema sorgt schon im Vorfeld der Sitzung für Diskussionsstoff. „Wir waren uns immer einig, dass die östliche Freiheit ein reines Wohngebiet sein soll“, sagt der CDU-Stadtverbandsvorsitzende Helge Lehmkuhl, der in der Anpassung des Bebauungsplans eine reine Formalie sieht, die nur die bisherige Praxis festschreiben soll. SSW-Fraktionschef Harry Heide aber ist ganz anderer Meinung. „Wir wollen doch Urlauber in der Stadt haben“, findet er. Eine gravierende Belastung der Nachbarschaft könne er nicht erkennen. Menschen, die sich auf der Freiheit eine Ferienwohnung mieten, seien doch in der Regel „keine Randale-Leute“.

von Ove Jensen

erstellt am 04.Sep.2017 | 07:32 Uhr