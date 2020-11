Trotz Corona-Krise : Stadt Schleswig hält an geplanten Investitionen fest

Der Haushaltsentwurf für das kommende Jahr steht. Die Ratsversammlung beschließt ihn am 14. Dezember.

27. November 2020, 18:04 Uhr

Schleswig | Corona im Nacken – und in dieser Lage für Schleswig die Weichen fürs nächste Jahr und darüber hinaus zu stellen, das ist sicherlich eine besondere Herausforderung, die der Finanzausschuss in seiner jüngsten Sitzung unter Vorsitz von Horst-Jürgen Waldmann (CDU) zu bewältigen hatte. Doch gerade wegen des ernsten Hintergrundes durch die Pandemie kamen fraktionelle Meinungsverschiedenheiten gar nicht erst zum Tragen. Alle Ausschussmitglieder zogen an einem Strang – in dem Bestreben, Schleswig möglichst gut durch die Krise zu manövrieren.

Am Ende der mehrstündigen Sitzung stimmten die Ausschussmitglieder dem Haushaltsentwurf für 2021, einem fast 700 Seiten starken Zahlenwerk, einstimmig zu. Der endgültige Haushaltsbeschluss steht dann in der kommenden Ratsversammlung am 14. Dezember an. In der Finanzausschusssitzung, in der es naturgemäß um hohe Investitionen und Kredite, Schulden und Einnahmen – also um Schleswigs Zukunft – ging, habe eine sehr konstruktive und kooperative Arbeitsatmosphäre“ geherrscht, erklärte Waldmann. Dabei lobte er die Vorarbeit, die von der Stadtkämmerei geleistet worden sei. So düster, wie man angesichts etlicher Berichte aus der Wirtschafts- und Finanzwelt inmitten der Pandemie befürchten könnte, sieht es für die Schleistadt gar nicht mal aus. Waldmann: „Uns kommt jetzt zugute, dass wir in den vergangenen drei Jahren erfreuliche Überschüsse erwirtschaften konnten, wodurch sich das Eigenkapital erhöht hatte.“ Man habe profitieren können von erhöhten Steuereinnahmen, so dass sich im Jahr 2019 die Ergebnisrücklagen auf gut zehn Millionen Euro beliefen. „Und das stärkt uns jetzt natürlich den Rücken, auf diese finanziellen Ressourcen zurückgreifen zu können“, so Waldmann.

Von ähnlich profitablen Einnahmen konnte man im Corona-Jahr 2020 nur träumen. Gewerbesteuer- und Umsatzsteuereinnahmen brachen ein, noch im vergangenen August hatte man einen Nachtragshaushalt mit einem budgetierten Fehlbetrag von 6,8 Millionen Euro verabschiedet. Hiervon entfielen allein auf die Steuermindereinnahmen wegen Corona über 3,8 Millionen Euro. Allerdings wolle das Land die Ausfälle der Gewerbesteuer kompensieren, angekündigt seien hier 1,6 Millionen Euro. „Die sind zwar noch nicht da, aber sie werden kommen“, sagte Waldmann.

Durch die geringeren Einnahmen steigt die Verschuldung, machte Stadtkämmerer Andreas Keil deutlich. Die Kreditlage werde am Ende dieses Jahres bei einem Schuldenstand von 22,9 Millionen liegen, und Ende 2021 steige der Schuldenstand voraussichtlich auf 34,9 Millionen Euro. Die Stadt solle sich aber durch das Virus nicht aus der Bahn werfen lassen. Waldmann: „Deshalb denken wir nicht darüber nach, geplante Investitionen in Frage zu stellen.“ Vielmehr plane man wie vorgesehen für das kommende Jahr eine Kreditaufnahme von insgesamt 13,9 Millionen Euro – für Investitionen in die Infrastruktur der Stadt. So etwa in die Erschließung der Wichelkoppeln, in die Innenstadtsanierung, in die Sanierung der Michaelisallee, in die Fertigstellung der Feuerwehrwache Nord, in Sanierungen der Domschule, Bruno-Lorenzen-Schule (Anbau), Bugenhagenschule sowie des Stadtmuseums (Umwandlung der alten Druckerei). Auch die Neuorientierung der Gallbergschule (wir berichteten) für eine anderweitige Nutzung der Räume, im Gespräch sind Gerichtssäle, ist in der Kostenaufstellung enthalten. Bei mehreren dieser Projekte rechnet die Stadt zudem mit zugesagten Fördermitteln vom Land.

Erhöht hat man zudem die sogenannten freiwilligen Leistungen für Vereine und Verbände der Stadt – von insgesamt 318.000 auf 354.000 Euro. Im Haushalt für 2021 stehen den Gesamterträgen von 64,1 Millionen Euro Aufwendungen in Höhe von 68 Millionen gegenüber. Bleibt unterm Strich ein Fehlbetrag von knapp vier Millionen Euro. Eine laut Waldmann „äußerst umfangreiche Ergänzungsliste“ mit 35 Punkten wurde zusätzlich in der Ausschusssitzung aufgestellt. Darunter fallen zum Beispiel neue Sitzbänke für das Hospiz oder eine Erneuerung der Beleuchtung auf den Königswiesen. Diese Liste hat der Kämmerer mitgenommen zur Überprüfung und Neuberechnung. Keil bewertet den Haushalt für 2021 zwar als „sportliche Herausforderung“, doch sei er davon geprägt, vor allem das Wohl der Stadt im Blick zu haben, meinte er.