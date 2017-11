Schleswig : Stadt gibt Geld für Kulturfestival auf den Königswiesen

vergrößern 1 von 1 Foto: Aldo FeinArt 1 von 1

von Ove Jensen

erstellt am 18.Nov.2017 | 19:21 Uhr

Die Stadt Schleswig wird in den kommenden Jahren für ein neues Kulturfestival auf den Königswiesen insgesamt 40 000 Euro ausgeben. Der Kulturausschuss hat jetzt einer entsprechenden Vereinbarung mit dem Veranstalter Manfred Pakusius einstimmig zugestimmt.

Mehr zum Thema Dreiwöchige veranstaltung : Bekommt Schleswig ein Kulturfestival?

Demnach findet das Kunst- und Kulturfestival „Norden – the nordic art festival“ in den nächsten fünf Jahren jeweils an drei Wochenenden von Ende August bis Mitte September statt. Von 2018 bis 2020 überweist die Stadt an Pakusius jeweils 10 000 Euro. In den Jahren 2021 und 2022 sind es 5000 Euro. Danach endet die Förderung.

Was genau Pakusius als Gegenleistung erbringt, das ist nur grob umrissen. In der Vereinbarung sind zwar die Öffnungszeiten festgeschrieben und auch, dass die Eintrittspreise „sozial gestaffelt“ sein sollen und die Preise für Essen und Trinken „familienfreundlich“. Über die Inhalte, die Pakusius anzubieten verspricht, heißt es aber nur sehr allgemein: „Durchführung eines attraktiven Kunst- und Kulturprogramms einschließlich der Berücksichtigung lokaler Kulturakteure“.

Pakusius war von 2011 bis 2015 Cheforganisator der „Altonale“, eines Stadtteil-Kulturfestes in Hamburg mit Kunst, Musik, Theater, Straßenflohmarkt und anderen Aktionen. Sein Konzept für Schleswig hatte Pakusius bereits im September im Kulturausschuss vorgestellt. Da kündigte er an, einen „Querschnitt aller künstlerischen Sparten“ anzubieten und rechnete mit täglich 1000 Besuchern. Die Gesamtkosten bezifferte er mit 300 000 Euro – und bat um eine städtische Anschubförderung.

Diese Bitte wurde nun erhört. Julia Pfannkuch, zuständige Fachbereichsleiterin im Rathaus, wies darauf hin, dass die Förderung zeitlich begrenzt ist und dass die Stadt nach dem ersten Jahr ein Sonderkündigungsrecht hat, man also aussteigen könne, falls das Festival die Erwartungen nicht erfülle. Im Grundsatz seien die Modalitäten dabei so gestaltet wie in den Jahren 2006 und 2008, als die Stadt die Wikingertage mit insgesamt 57 000 Euro unterstützt hatte.

Die Ausschussvorsitzende Babette Tewes (Grüne) sagte: „Das Festival kann sich zu einem Alleinstellungsmerkmal und zu einem Anziehungspunkt für die Stadt entwickeln. Von der Präsentation im September waren wir alle begeistert.“

Nur einer im Raum wollte die Begeisterung nicht teilen: Ingo Harder, Ratsherr für die Wählergemeinschaft BfB und Veranstalter von „Schlewig swingt“ und anderen Schleswiger Straßenfesten. Er beklagte sich: „Seit Jahren reiße ich mir den Hintern auf, und wenn ich nach Zuschüssen frage, wird mir gesagt: ,Nee, Harder, du bist kommerziell, du kriegst nichts.’ Jetzt kommt da ein Heilsbringer aus Hamburg, schreibt ,Kultur’ drüber – und ihm werden 40000 Euro in den Hintern geschoben. Dabei ist der Mann genauso kommerziell wie ich!“

Die Antwort kam von Julia Pfannkuch: „Herr Harder, Sie haben ja deutlich gemacht, dass Sie als Wettbewerber sprechen und nicht als Mitglied der Ratsversammlung, deshalb würde ich die Diskussion an dieser Stelle nicht weiterführen.“ Weitere Wortmeldungen gab es nicht – und so war die Debatte tatsächlich zu Ende.

Für Ingo Harder ist das Thema indes nicht erledigt. Er schrieb am Abend auf seiner Facebook-Seite, ihm sei von „Frau Bürgermeisterin Dr. Pfannkuch“ das Rederecht entzogen worden, was auch noch von der Ausschussvorsitzenden unterstützt worden sei und schloss: „Ihr werdet mich nicht mundtot machen!“

Mit der Zustimmung des Kulturausschusses kann Bürgermeister Arthur Christiansen den Vertrag mit Pakusius nun unterschreiben. Das Geld für Pakusius gibt es aber erst, wenn die Ratsversammlung im Dezember den Haushalt 2018 verabschiedet. Ingo Harder will das Thema dann erneut ansprechen: „Ich werde mir von niemandem mehr das Rederecht verbieten lassen.“