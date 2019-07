Chemnitzstraße Schleswig : Stadt geht auf Bürgerwünsche ein

Chemnitzstraße behält nach Kanalsanierung beide Gehwege und den Allee-Charakter. Anlieger zufrieden mit Planänderung.

von Sven Windmann

30. Juli 2019, 17:17 Uhr

Schleswig | Kommando zurück, Gehweg bleibt. Die Stadt hat auf den Unmut nahezu aller Anwohner der unteren Chemnitzstraße reagiert und ihre Planung für diesen Straßenabschnitt komplett revidiert. Die im Mai den Bürgern vorgestellten Pläne, wonach der Gehweg an der Ostseite – der linken Seite in Fahrtrichtung – künftig wegfällt, landen im Papierkorb. Auch nach der Kanalsanierung und dem kompletten Neuaufbau der Straße wird die Chemnitzstraße zwei Gehwege haben.

Zwar muss der Bauausschuss der Ratsversammlung in seiner Sitzung am 13. August den neuen Entwürfen noch zustimmen. Doch es ist nicht davon auszugehen, dass nach dem durchweg positiven Votum der am Montagabend im Ständesaal des Rathauses anwesenden Bürger der Bauausschuss die Pläne der Busdorfer Firma Haase & Reimer ablehnen oder entscheidend modifizieren wird.

Nach diesen Plänen teilen sich die 9,50 Meter Gesamtbreite auf in je zwei Gehwege à 1,50 Meter, flankiert von zwei begrünten Sicherheitsstreifen von je einem halben Meter. Entsprechend bleiben 5,50 Meter für die Fahrbahn. Doch davon gehen zwei Meter ab für einen Parkstreifen auf der Westseite der Chemnitzstraße, die auch in Zukunft Einbahnstraße Richtung Süden bleiben wird; demnach wird es keine Probleme durch Gegenverkehr geben.

So weit, so gut. Eng wird es an den Baum-Toren. So nennen die Planer die jeweils gegenüber stehenden Bäume an beiden Straßenseiten. Insgesamt werden sechs Baum-Paare neu gepflanzt, um so den historischen Allee-Charakter der Straße wiederherzustellen. Jeder Baum benötigt eine kreisförmige Grundfläche mit 1,50 Meter Durchmesser. An den Baum-Toren verengt sich deshalb die Fahrbahn auf 3,50 Meter, und die Gehwege verlieren an diesen Stellen den Sicherheitsstreifen. Mit Blick auf die technischen Vorschriften reizt die Stadt hier ihren Ermessensspielraum aus.

Die Fahrbahn soll Betonsteinpflaster erhalten, der Gehweg mit grauen Steinen gepflastert werden. Die markierten Stellplätze, 17 an der Zahl, sollen farblich abgesetzt werden. „Wichtig ist uns die Symmetrie der Straße“, sagte Planer Frank Haase.

Die revidierten Entwürfe stießen bei den anwesenden Anliegern durch auf Zustimmung. Er sei beeindruckt, wie die Stadt die Wünsche der Bürger aufgegriffen habe, sagte Dirk Jennert. Geradezu begeistert zeigte sich Annegret Vahle, die zwar nicht mehr in der Straße wohnt, sich aber zusammen mit ihrem Mann Claus Vahle nach wie vor für das Gesicht der Straße einsetzt.

Claus Vahle machte sich für eine Wiederbelebung der Gestaltungssatzung von 1981 stark und regte an, dass die Hauseigentümer wieder auf die Mäuerchen und die alten Lattenzäune zurückgreifen. „Alles, was an den Fronten ist, ist wichtig.“

„Wir werden uns mit der Gestaltungssatzung befassen“, kündigte Bürgermeister Arthur Christiansen an. Diese Satzung ist nach ihrem Erlass 1981 von der Stadt nie auf ihre Einhaltung kontrolliert worden. „Ein regelmäßiges Controlling würde eine halbe Stelle zusätzlich bedeuten“, so der Bürgermeister. Er regte an, in dieser Frage mit den Anliegern zusammen zu kommen und etwas zu arrangieren.

Beate Dinse-Lühr kritisierte, dass 17 Stellplätze viel zu wenig seien und fragte nach weiteren Stellplätzen am südlichen Wendehammer. Hier könne man durch 90-Grad-Aufstellung zusätzliche Stellplätze gewinnen, gab Planer Haase zu bedenken.

Der Bürgermeister sicherte zu, dass die Maßnahme im kommenden Jahr umgesetzt werde, die Mittel würden bereit gestellt. Ein genaues Zeitfenster wolle er nicht nennen, weil die Tiefbaufirmen total ausgelastet seien. „Der Markt ist total leer gefegt.“ Er könne sich einen Baubeginn im Sommer 2020 vorstellen. Die Arbeiten würden dann, so Planer Haase, rund ein Jahr dauern. Im Untergrund wird der bisherige Mischkanal getrennt in einen für Schmutzwasser aus den Häusern und einen für Oberflächenwasser.