Neubau auf den Königswiesen 2018 : Stadt findet Lösung für Brücken-Problem

von Sven Windmann

erstellt am 16.Nov.2017 | 07:00 Uhr

Aufatmen auf der Gottorfer Schlossinsel: Die Landesmuseen können schon bald wieder von schweren Lastwagen und Bussen angefahren werden. „Wir haben eine Lösung für das Brücken-Problem gefunden. Wenn alles nach Plan läuft, können wir schon nächste, spätestens übernächste Woche loslegen“, erklärte Jürgen Augustin von den Stadtwerken, die für die Unterhaltung der städtischen Brücken zuständig sind, während der Sitzung des Bauausschusses am Dienstagnachmittag. Die weitere gute Nachricht: Die Arbeiten werden innerhalb weniger Stunden erledigt sein – denn die Stadt wird eine ausklappbare Behelfsbrücke mieten. „Die kann man einfach ausklappen und über die alte Brücke legen, das passt genau. Sogar die Geländer können stehen bleiben“, betonte Augustin.

Auf diese Weise haben Stadt und Stadtwerke nun tatsächlich eine schnelle und pragmatische Übergangslösung für ein echtes Problem gefunden. Denn schwere Lkw konnten schon seit Wochen nicht mehr auf die Schlossinsel fahren. Das liegt in erster Linie an der Südbrücke. Bei der bereits 1938 gebauten Querung waren bei einer Untersuchung im Jahr 2015 gravierende Mängel entdeckt worden. Eine neuerliche Begutachtung hatte dann in diesem Sommer dazu geführt, dass die Stadt die Notbremse ziehen musste. Seitdem ist die Überfahrt für Fahrzeuge mit einer Achslast von über elf Tonnen verboten. Da aber auch die Nordbrücke, die Richtung Barockgarten führt, marode ist und dringend einer Erneuerung bedarf, musste nun gehandelt werden.

6000 Euro Miete pro Jahr kostet die Stadt die Bedarfsbrücke (eine ehemalige Militärbrücke), die auch Lkw mit einem Gewicht bis zu 40 Tonnen tragen kann. Sämtlicher Zulieferverkehr oder auch die Müllabfuhr sollen die Schlossinsel künftig von Norden aus anfahren. Autos und leichtere Busse sollen hingegen weiter über die Hauptzufahrt kommen.

Deren Neubau soll nun im kommenden Jahr geplant und spätestens 2019/2020 errichtet werden. Erst danach wird darüber entschieden, wie es mit der Nordbrücke weitergeht. Auf diese Weise ist sichergestellt, dass das Schloss durchgängig von schweren Fahrzeugen angesteuert werden kann. Das dürfte in erster Linie die Vertreter der Landesmuseen beruhigen: Denn spätestens im Jahr 2021 soll der „Masterplan“ für Gottorf umgesetzt werden, in dessen Zuge unter anderem ein gläserner Anbau realisiert werden soll. Baufahrzeuge werden dann also zu Dauergästen am Schloss.

Aber nicht nur die Museumsmacher können sich über diese Entwicklung freuen. Auch die Spaziergänger, die regelmäßig auf den Königswiesen unterwegs sind, können aufatmen. Denn dadurch, dass man für das Schloss eine relativ günstige Lösung gefunden hat, sind im Haushalt für das kommende Jahr Mittel frei geworden, die nun in den Neubau der maroden – und seit Monaten gesperrten – sogenannten Wiesentalbrücke verwendet werden können. „Unsere Priorität lag zunächst bei den Schlossbrücken, erst danach wollten wir uns um die Brücke auf den Königswiesen kümmern“, erklärte Herbert Falsner vom Bauamt. Man habe aber von vielen Seiten gehört, dass die Situation dort ein echtes Ärgernis ist. Denn: Die Sperrung verhindert, dass man vom Stadthafen direkt auf die Königswiesen gehen kann. Unter anderem Bürgervorsteher Eckhard Haeger (SPD) hatte mehrfach betont, wie wichtig dieser Gehweg auch mit Blick auf den Tourismus in Schleswig sei. Entsprechend zufrieden sah er nun aus, als Falsner erklärte: „Wir werden nun doch zeitnah mit der Planung beginnen und hoffen, dass wir dort im nächsten Jahr eine neue Brücke haben.“ Dabei werde man wahrscheinlich auf ein Fertig-Element setzen, das schnell aufgebaut werden könne und sicherlich nicht aus Holz sein werde. Denn das ist bei der jetzigen Brücke verrottet.