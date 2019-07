Verein Gartenfreunde : Stabile Zahlen

von Redaktion Schleswig

26. Juli 2019, 14:59 Uhr

Der Verein Gartenfreunde Schleswig wurde 1821 gegründet und ist nach Kappeln der zweitälteste in ganz Deutschland. Der Verein, dessen Vorsitzender Michael Hansen ist und 317 Mitglieder hat, teilt sich auf in die drei Anlagen Friedrichsberg (4,62 ha, 117 Parzellen), Altstadt (7,08 ha, 151 Parzellen) und Sommerfreude beim 06-Platz (der befindet sich wegen der Bautätigkeit dort in Auflösung). Eine 400 qm große Parzelle kostet laut Satzung 140 Euro im Jahr – alles inklusive.