Boren und Kappeln : Staatssekretär Thilo Rohlfs zu Gast an der Schlei

Thilo Rohlfs besuchte die Schleibrücke Lindaunis und das Ostseeresort Olpenitz.

von Claus Kuhl und Rebecca Nordmann

18. Juli 2019, 12:30 Uhr

Boren/Kappeln | Mit positiven Gefühlen verließ der Staatssekretär im Wirtschafts- und Verkehrsministerium, Thilo Rohlfs, im Rahmen seiner Sommertour die Informationsveranstaltung von Land und Bahn in Lindaunis.

Claus Kuhl

Ein Großteil seines Optimismus gründete sich auf der Mitteilung von Peter Seitz, dem Leiter des Regionalnetzes der Deutschen Bahn, dass am gleichen Tag die Baugenehmigung für die Erneuerung der Klappbrücke über die Schlei eingegangen sei. „Das ist ein wichtiges Signal nach elf Jahren Hängepartie“, meinte der Staatssekretär. Noch mehr begeisterte ihn die Ankündigung von Ralf Lisse, dem Leiter der Anlagenplanung der Bahn, der Neubau solle im zweiten Quartal 2024 fertiggestellt sein. Die Inbetriebnahme solle bereits Ende 2023 erfolgen. „Erste sichtbare Arbeiten zur Bauvorbereitung wird es schon im Oktober dieses Jahres geben“, versprach er. Der Verkehr werde so gut wie überhaupt nicht beeinträchtigt. Auf der Basis der Baugenehmigung könne man jetzt die Ausschreibungen anstoßen. Man hoffe, dass deren Ergebnisse die Kostenschätzungen aus dem Jahr 2014 nicht allzu sehr übersteigen würden. Vor allem erwarte man, dass man im momentanen Bauboom überhaupt Angebote bekäme, so Lisse.

Die Landesmittel stehen bereit und warten darauf, abgerufen zu werden. Thilo Rohlfs

„Die Landesmittel stehen bereit und warten darauf, abgerufen zu werden“, konnte Rohlfs vermelden. 31 Millionen Euro hat das Land dafür eingeplant. „Auch wir haben unsere Aufgaben erledigt“, sagte Borens Bürgermeister Thomas Detlefsen. Es gebe keine Widersprüche aus der Region. „Die Region nimmt Sie beim Wort“, wandte Landtagsabgeordneter Johannes Callsen sich an die Bahn. Es sei gut, wenn im Oktober erste sichtbare Arbeiten beginnen würden. „Wir wollen diesen positiven Schwung nutzen“, erklärte der Staatssekretär.

Zum Abschluss seines Besuchs in Lindaunis besichtigte Rohlfs das Stellwerk im Brückenturm, wo er sich über die Probleme der Zusammenführung von alter und neuer Technik informieren ließ. „Das ist der schönste Arbeitsplatz des Landes“, scherzte er und genoss sichtlich den einzigartigen Ausblick auf Schlei und Schleibrücke.

Radtour durch Olpenitz

Nach Strande, Eckernförde und Lindaunis war Kappeln der letzte Termin des gestrigen Tages. Dort genoss Thilo Rohlfs am späten Nachmittag ein ausführliches Gespräch, eine gemütliche Radtour und einen abschließenden Imbiss im Ostseeresort Olpenitz mit augenscheinlicher Ruhe. Viel entscheidender aber: Rohlfs zeigte sich offen und interessiert, aber nicht vollkommen unkritisch dem wachsenden Feriendorf gegenüber. Jan Sönnichsen und Verena Mohr vom Flensburger Unternehmen Destination Lab verdeutlichten Rohlfs die Dimension des Ostseeresorts Olpenitz: „Es ist das größte Tourismusprojekt in Deutschland, sowohl was die Fläche als auch was die Zahl der Einheiten für Wohnen und Gewerbe angeht.“ Trotz Großbaustelle sei die Auslastung gut, die Gästezufriedenheit „sehr anständig“. Der Staatssekretär zeigte sich beeindruckt von der großen Urlauberzahl, die er unterwegs wahrgenommen hatte: „Es ist der Wahnsinn, was hier jetzt schon los ist und das ohne große Infrastruktur.“ Anerkennung zollte er lokalen Unternehmern, die sich unter diesen Bedingungen für eine Niederlassung im Resort entscheiden. Und: „Seitens des Ministeriums bieten wir der Stadt bei der Weiterentwicklung der touristischen Infrastruktur Rat und Tat an.“