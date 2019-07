Böel : St. Ursula als Bleistiftzeichnung

Nadja von Deyen (l.) aus Gintoft schenkt der Kirchengemeinde Böel eine Bleistiftzeichnung der St.-Ursula-Kirche.

von shz.de

02. Juli 2019, 16:26 Uhr

Böel | „Das wäre ganz im Sinne meines Mannes gewesen.“ Mit diesen Worten übergab Nadja von Deyen (l.) aus Gintoft eine Bleistiftzeichnung der St.-Ursula-Kirche an Anne Vollert, die Pastorin in Böel. Das Bild hatte der im Alter von 65 Jahren verstorbene Maler Adelbert von Deyen angefertigt. Es soll im Bonhoeffer-Gemeindehaus einen Ehrenplatz erhalten. Ihr Mann habe ein besonderes Faible für Kirchen gehabt, berichtete Nadja von Deyen. Das Kirchenbild sei nun dort, wo es hingehöre – nämlich in Böel, sagt Nadja von Deyen: „Genau am richtigen Ort.“