Stapel : Sportschützen ehren ihre Vereinsmeister

Schon acht Mannschaften nahmen in diesem Jahr am Dorfligawettbewerb teil – doppelt so viele wie im Vorjahr.

Avatar_shz von shz.de

20. März 2020, 09:08 Uhr

Stapel | Die Stapeler Sportschützen haben Petra Dettmann als ihre Schriftführerin wiedergewählt. Urte Spannhake ist neue Kassenwartin für den aus persönlichen Gründen ausgeschiedenen Holger Groth. Arne Jahn, 1. Vorsitzender der Sportschützen, ehrte im Rahmen der Jahresversammlung, die noch vor dem coronabedingten Ausnahmezustand stattfand, die Vereinsmeister des vergangenen Jahres in den einzelnen Disziplinen: Luftgewehr freihändig Herren Dennis Hanreich (321,6 R); Luftpistole freihändig: Junioren I weibl. Tessa Wittrock (312,4 R); Luftpistole Auflage: Senioren I Arne Jahn (292,7 R); Senioren II Owe Peters (292,7 R), Senioren III Hans-Werner Carl (290,3 R), Senioren IV Wolfgang Malinowski (294,0 R), Senioren II weibl. Waltraud Mürmann (296,6 R), Senioren IV weibl. Hanna Porschke (292,3 Ringe); Luftgewehr Auflage DSB: Senioren I Arne Jahn (308,8 R); Senioren II Owe Peters (308,2 R), Senioren III Hans-Werner Carl (303,2 R), Senioren IV Hermann Meyer (306,9 R), Senioren V Fritz Iwers (293,3 R) Senioren I weibl. Petra Dettmann (299,4 R), Senioren II weibl. Waltraud Mürmann (308,0 R), Senioren IV weibl. Hanna Porschke (300,1 R), Senioren V weibl. Inge Iwers (298,7 R); Luftgewehr Auflage NDSB: Senioren I Arne Jahn (308,2 R), Senioren III Werner Bartscherer (304,5 R), Senioren IV Dieter Grage (307,1 R), Senioren I weibl. Petra Dettmann (307,2 R), Senioren II weibl. Waltraud Mürmann (309,8 R), Senioren IV weibl. Hanna Porschke (287,1 R); KK 100 m Auflage: Herren Owe Peters (307,6R), Damen Renate Meyer (305,7R).

Neu im Verein erfolgte erstmals ein Blasrohrschießen mit folgenden Siegern: Herren Hans-Werner Carl (569R), Damen Waltraud Mürmann (355 R).

Erfolgreich waren die Vereinsmitglieder ebenfalls bei der Teilnahme an den Wanderpokalschießen befreundeter Vereine, bei Kreis- und Landemeisterschaften. Hier ragen die Landesmeistertitel für Waltraud Mürmann und Owe Peters in der Disziplin Luftpistole Auflage heraus. Ergänzt mit Hans-Werner Carl errang das Team im Mannschaftswettbewerb den Vizelandesmeistertitel.

2019 riefen die Schützen zur Bereicherung des Dorflebens das Schießen von Mannschaften im Dorfligawettbewerb ins Leben. Hier zeichnet sich eine Erfolgsgeschichte ab. Mit acht Mannschaften verdoppelte sich in diesem Jahr das Teilnehmerfeld.