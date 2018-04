Schleswig : Sportliche Helfer gesucht

Das Jugendzentrum möchte ein kostenloses Sportangebot für Jugendliche ab 13 Jahren aufbauen und sucht Betreuer.

von Maike Krabbenhöft

26. April 2018, 07:00 Uhr

„Es gibt für Jugendliche sehr wenige Sportangebote in Schleswig, die keine Mitgliedschaft in Vereinen voraussetzt“, sagt Sandra Martensen, Leiterin des Jugendzentrums. Doch gerade diese Altersgruppe würde solche Verbindlichkeiten scheuen. „Wir möchten daher ein offenes, kostenloses Sportangebot unabhängig von Mitgliedschaft, Beiträgen und Anmeldung schaffen“, erklärt sie. Für die Umsetzung sei ihr vierköpfiges Team jedoch auf Hilfe angewiesen.

Der bisherige Plan sieht vor, an jedem Freitag in der Woche ab 21 Uhr für zwei Stunden Sport anzubieten, bei dem Jugendliche und junge Erwachsene zwischen 13 und 25 Jahren spontan mitmachen können. „Um die Uhrzeit sind die meisten Sporthallen frei, das ist nicht das Problem“, so Sandra Martensen. Woran es hapert, sind Betreuer. Die Sportvereine habe man abgeklappert – ohne Erfolg. „Alle finden die Idee gut, können aber kein Personal zur Verfügung stellen“, bedauert sie.

Aus diesem Grund suche man nun in der Bevölkerung nach Helfern. Das Jugendzentrum als Veranstalter übernehme Versicherungsfragen. „Wir brauchen keine regulären Übungsleiter, sondern jemanden, der aufpasst“, erklärt die Leiterin.

Beim Fußball reiche es, einen Ball in die Mitte zu werfen und die Einhaltung von Regeln zu überwachen. Ebenso willkommen wären Betreuer, die Sportarten anleiten könnten. Ziel sei es, dass zeitgleich je zwei Betreuer vor Ort seien, betont Sandra Martensen: „Dafür würde es eine Aufwandsentschädigung geben.“ Für finanzielle Unterstützung würde der Landessportverband im Rahmen des Projekts „Sport gegen Gewalt“ sorgen.

Bedarf sei vorhanden, so Martensen. Gut 50 Jugendliche ab 13 Jahren besuchten regelmäßig das Zentrum. Von ihnen sei öfter zu hören, dass es schön wäre, wenn sie bolzen könnten. Gerade zum Wochenende hin würden sie auf dem Gelände Basketball spielen oder kicken – doch das Jugendzentrum schließt um 19 Uhr. Daher habe das Angebot auch einen präventiven Gedanken: Sport sei eine Alternative zum sinnlosen Rumsitzen, womöglich noch in Verbindung mit Alkohol, sagt sie. Zudem würden Jugendliche unterschiedlichen Alters, Nationalität und sozialen Hintergrunds zusammen kommen.

Sandra Martensen ist überzeugt davon, dass die Jugendlichen das Angebot annehmen würden: „Wenn man ihnen was bietet, machen sie mit – sei es bei Volleyball oder Cardio-Training.“ Hauptsache sei, dass Teilnehmer wie Betreuer Spaß hätten und das Ganze locker nähmen „und nicht bierernst wie in Vereinen“.

Die Leiterin des Jugendzentrums hatte allerdings nicht damit gerechnet, dass es so schwer sein würde, Betreuer zu finden. Diese Entwicklung sei ein gesamtgesellschaftliches Problem, das auch die Vereine betreffe, meint Schleswigs Pressesprecher Eric Gehrke.

Man werde sich mit den künftigen Betreuern zusammensetzen, um den Rahmen für das Angebot abzustecken, erklärt Sandra Martensen. Bei der Ausgestaltung sei man noch sehr flexibel. Sie drücke die Daumen, dass sich viele Helfer finden: „Je mehr es sind, desto weniger muss der Einzelne machen.“

Wer Interesse hat, sich an dem offenen Sportangebot zu beteiligen, kann sich im Jugendzentrum unter Telefon 0 46 21 / 295 09 melden.