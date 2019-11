Mönchenbrückstraße : Spielhalle in Schleswig überfallen: Polizei sucht Zeugen

Zwei maskierte Männer forderten am Mittwochabend gegen 22.15 Uhr Bargeld in der Spielhalle.

28. November 2019, 11:40 Uhr

Schleswig | In der Schleswiger Mönchenbrückstraße wurde am Mittwochabend um 22.15 Uhr eine Spielhalle überfallen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand der Polizei betraten zwei maskierte Männer die Spielhalle. Während der eine Täter eine Schusswaffe in der Hand hielt und damit den Mitarbeiter bedrohte, trat der zweite Täter hinter den Tresen und ließ sich dort Bargeld in niedriger dreistelliger Höhe aus der Kasse aushändigen. Anschließend verließen die Männer die Spielhalle und flüchteten in Richtung Stadtweg (Innenstadt). Eine direkt eingeleitete Nahbereichsfahndung der Polizei mit mehreren Streifenwagen verlief negativ.

Polizei sucht Zeugen

Die Täter werden wie folgt beschrieben: Der erste Täter ist ungefähr 1,80 Meter groß, trug dunkle Sportbekleidung und hatte eine dunkle Schusswaffe dabei. Der zweite Täter ist ebenfalls zirka 1,80 Meter groß und war mit einer roten Sportjacke, einer dunkle Jogginghose und hellen Turnschuhen bekleidet.

Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können oder etwas beobachtet haben, die im Zusammenhang mit der Raub-Tat stehen könnten, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Schleswig unter der Telefonnummer 04621/840 in Verbindung zu setzen.

