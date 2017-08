Schuby : Sperrung der B 201 wird heute aufgehoben

vergrößern 1 von 1 Foto: org 1 von 1

Eigentlich hätten die Asphaltierungsarbeiten auf der Bundesstraße 201 zwischen dem Kreisverkehr Schuby und der Anfahrt Flensburger Straße in Schleswig schon am Sonnabend beendet sein sollen. Doch daraus wurde nichts. Immerhin versprach ein Sprecher des Landesbetriebs Straßenbau in Flensburg gestern am späten Nachmittag, dass die stark frequentierte Straße heute Abend tatsächlich wieder für den Verkehr freigegeben werden soll. Über den Grund für die Verzögerung und die Uhrzeit der Freigabe machte die Behörde allerdings keine Angaben.

Fast drei Wochen haben die Asphaltierungsarbeiten gedauert, die in zwei Abschnitten ausgeführt werden. Die Kosten sind mit 1,4 Millionen Euro veranschlagt.

Für die weiteren Arbeiten, die bis zum 9. September dauern sollen, sind nach Auskunft des Landesbetriebs keine weiteren Sperrungen mehr notwendig. Dennoch könne es auch weiterhin zu Behinderungen des Verkehrs kommen.

von Gero Trittmaack

erstellt am 23.Aug.2017 | 06:43 Uhr