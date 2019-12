Weihnachtsmärkte in Fahrdorf und Stexwig : Spenden für das Hospiz und die Jugendfeuerwehr

Auf beiden Märkten wurde Geld für den guten Zweck gesammelt.

16. Dezember 2019, 14:24 Uhr

Fahrdorf/Borgwedel | Heißgetränke waren der Renner auf dem Fahrdorfer Weihnachtsmarkt, der trotz des Regens, Wind und kühlen Temperaturen zahlreiche Besucher nach Fahrdorf lockte.

Es war die siebte Auflage, die gemeinsam von den zahlreichen Vereinen und Verbänden unter Federführung von Gemeindevertreterin Rotraud Rasch organisiert wurde. „Damit kann man von einer guten Tradition sprechen“, sagte Bürgermeister Frank Ameis.

Für die kleinen und großen Besucher wurde am Rondell „Bi de Füerwehr“ was geboten. Während die kleinen Gäste auf dem Rücken der Ponys „Holsteins Pernot“, „Benjamin“ und „Leonie“ eine Runde das Dorf ritten, nutzten die Erwachsenen die Zeit für einen Plausch mit den Nachbarn. Ebenso erwies sich der Haddeby Express als Magnet für die allerjüngsten Gäste, die hier zum Nulltarif und zur Freude der Eltern ihre Runden drehten.

Zum Wohl der Gemeinschaft war auch Hans-Heinrich Schmitt aus Borgwedel dabei. Seine Tannenbäume verkaufte der Forstwirt und Jäger wie in den Jahren zuvor zugunsten des Schleswiger Hospiz „Petri-Haus“ im Garten. Gemeinsam mit Bürgermeister Frank Ameis stockte Schmitt die Summe auf 1000 Euro auf. Die Shanty-Sänger verbreiteten beste Stimmung. Haddebys Brandschutzerzieher informierten die Besucher in Sachen Sicherheit rund um den Tannenbaum und brennbarer Weihnachtsdeko. Bürgermeister Ameis freute sich über den Zuspruch und lobte die Fahrdorfer Dorfgemeinschaft. „Ohne das Engagement der Vereine und Verbände würde es gar nicht funktionieren. Toll, was ihr alles gemeinsam auf die Beine gestellt habt“, lobte Ameis.

Kay Beyer und sein Team haben in Borgwedel den Adventszauber organisiert. „Es ist schon eine gute Tradition euer kleiner aber sehr exklusiver Weihnachtsmarkt hier in Stexwig. Lasst euch nicht entmutigen, wenn in diesem Jahr aufgrund des Wetters weniger Bürger gekommen sind. Macht weiter so“ sagte Schirmherrin Sabine Sütterlin-Waack, die in Begleitung mit Petra Nicolaisen und Johannes Callsen den Markt besuchte. Mit dem Überschuss aus dem vergangenen Jahr konnte die Jugendfeuerwehr Borgwedel und die Jugend der Sportschützen Güby/Borgwedel mit jeweils 200 Euro unterstützt werden. Bürgermeister Holger Weiß bedankte sich bei den Organisatoren für die gelungene Veranstaltung.