Autohaus „Lüttmer & Felske“ : Spenden für benachteiligte Kinder in Schleswig

Der Adventsbasar im Autohaus „Lüttmer & Felske“ lockte mehr als 3000 Besucher an.

25. November 2019, 12:58 Uhr

Schleswig | Seit 19 Jahren gehört der Weihnachtsmarkt im Autohaus „Lüttmer&Felske“ im Gewerbegebiet St. Jürgen zum festen Termin im Kalender der Menschen in Schleswig und der Region. Motor und Antrieb in jedem Jahr ist die Unterstützung des Kinderschutzbundes und die Betreuung benachteiligter Kinder im „Kinderparadies“ in Schleswig. Der Erlös aus dem Verkauf von Kaffee und selbstgebackenem Kuchen fließt direkt als Spende ein.

Am Wochenende war es wieder soweit. Mehr als 3000 Besucher des Basars trugen auch diesmal wieder tatkräftig zum Gelingen bei. Die Spendensumme von 1500 Euro, die bei dem Basar zusammengetragen wurde, überreichten die Organisatoren Marie-Luise Lüttmer und Martin Felske nun an Jörg Smoydzin, den Vorsitzenden des Kinderschutzbundes.

Während der Veranstaltung sorgte Solveigh Schlott als Clown „Happy“ in der Kinderecke für beste Laune. Das gemeinsame Kekse-Backen, das von den Mitarbeitern des „Kinderparadieses“ begleitet wurde, sowie die kunterbunten Luftschlangentiere waren der Renner bei den kleinen Besuchern.

Zudem gab es noch eine weitere Spendenaktion: Rund 100 selbstgenähte Kuschel-Elefanten und bunte Schweinchen hatte die Schleswigerin Monika Nielsen dabei, deren Erlös ebenso für den Kinderschutzbund bestimmt sind. Kissen und Kekse gingen weg wie warme Semmeln.