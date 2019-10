Sörup : SPD unterstützt die Tafel

Mit einer Spende unterstützt der SPD-Ortsverein die Söruper Tafel. Diese sorgt sich indes um die Zukunft der Süderbraruper Kollegen.

24. Oktober 2019, 15:42 Uhr

Sörup | Freude bei den Akteuren der Söruper Tafel. Mitglieder des Vorstandes des SPD-Ortsvereins waren gekommen, um eine Spende von 825 Euro zu überreichen. Das Geld war von den Festgästen der Feier zum 100 jährigen Bestehen des Ortsverein gespendet worden. Der Vorsitzende der Awo Sörup, die Träger der Tafel ist, dankte den Genossen für die Spende. Sie sei ein Zeichen für die Akzeptanz der Tafel in der Bevölkerung.

Die Freude war allerdings nicht ungeteilt. Hauptgesprächsthema war die angekündigte Schließung der Süderbraruper Tafel. „Wir haben diese Entwicklung mit Sorge zur Kenntnis genommen“, unterstrich Awo-Vorsitzender Helmut Friedrich und äußerte seine Sorge, dass viele der dortigen Tafelbesucher sich in Zukunft in Sörup versorgen werden. „Das würde uns an unsere Leistungsgrenze bringen“, ergänzte Tafel-Leiterin Heidi Christiansen. Vor diesem Hintergrund hat die Awo Sörup angeboten, den Süderbrarupern das Kühlfahrzeug mit Fahrer zur Verfügung zu stellen.

Auf Nachfrage des SPD-Ortsvorsitzenden Günter Nissen nannte Helmut Fridrich einige Aspekte, die erfüllt sein müssen, damit eine Tafel zuverlässig und sicher arbeiten kann: Wichtig sei die Akzeptanz der Tafel in der Bevölkerung und die Unterstützung durch die Gemeinde. Diese sei in Sörup vorbildlich, unterstrich Friedrich. Als die Tafel in einem angemieteten Gebäude untergebracht war, habe die Gemeinde die Hälfte der Miete gezahlt. Heute ist die Tafel in renovierten und funktionalen Räumen, mietfrei im Bürgerhaus untergebracht.

Positiv sei auch die Anbindung an den Awo-Sozialverband. Die Awo stehe seit Jahren in Sörup für eine generationsübergreifende effektive Sozialarbeit. Von der Organisation der Awo profitiere auch die Tafel. Als Beispiel nannte Heidi Christiansen das Einholen von Spenden durch den Awo-Vorsitzenden. „Helmut Friedrich ist sich nicht zu schade, immer wieder Unternehmen und Institutionen um Unterstützung zu bitten. Dies sei bisher auf sehr fruchtbaren Boden gefallen.

Verhehlt wird nicht, dass auch die Söruper Tafel immer wieder personelle Engpässe aufzufangen hat. Eine offensive Öffentlichkeitsarbeit und die immer wieder geäußerte Aufforderung, sich ehrenamtlich in den Dienst einer guten Sache zu stellen, falle immer wieder auf fruchtbaren Boden, unterstrich die Tafel-Leiterin und verweist auf drei neue Mitarbeiter im Tafel-Team.

„Die Akzeptanz in der Bevölkerung ist für eine Tafel überlebenswichtig“, hebt Helmut Friedrich hervor und unterstreicht die gute Zusammenarbeit mit den Unternehmen, die ihre Überschüsse der Tafel zur Verfügung stellen.