Tarp : Spartenleiterin Marion Blasig stellt neue Angebote des TSV Tarp vor

Ziel des Alltags-Trainings-Programm ist es, Bewegung in das tägliche Leben einzubauen.

13. Oktober 2020, 16:52 Uhr

Tarp | Die wegen der Corona-Pandemie sportfreie Zeit haben die Verantwortlichen des TSV Tarp genutzt, um sich weiterzubilden, mit dem Ziel das Angebot des Sportvereins zu erweitern und attraktiver zu gestalten. Eines der neuen Angebote ist Alltags-Trainings-Programm (ATP). Ziel des Programms ist es, den Alltag drinnen und draußen als Trainingsmöglichkeit zu verstehen und dadurch ein Mehr an Bewegung in das tägliche Leben einzubauen.

„Wir sind uns durchaus der Gefahr bewusst, der sich unsere Teilnehmer und Teilnehmerinnen aussetzen, fühlen uns aber mit unserem Hygienekonzept gut aufgestellt“, erklärt Marion Blasig, Spartenleiterin Turnen und Schwimmen. „Des Weiteren wurde gerade in der Zeit des Lockdowns unser Sportangebot von der älteren Generation stark nachgefragt“, ergänzt Carmen Reschke, Übungsleiterin im TSV.

Das Alltags-Trainings-Programm startet am Mittwoch, 21. Oktober, um 18.45 Uhr in der Gymnastikhalle in Tarp. Ein Vereinsmitgliedsschaft ist nicht erforderlich. Anmeldungen nimmt bis zum 19. Oktober Carmen Reschke, unter Telefon 0175-505 25 32 entgegen. Weitere Informationen gibt es auf www.tsvtarp.de.